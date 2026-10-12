Phường Long Hưng đối thoại với người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án Metro

Lãnh đạo phường Long Hưng đối thoại với các hộ dân về phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án Metro. Ảnh: Xuân Nương

Tại buổi đối thoại, các hộ dân đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó, người dân mong muốn bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện để các hộ có thể di dời, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng thông tin cụ thể các điều kiện được bố trí tái định cư, xem xét tổ chức bốc thăm đất tái định cư nhằm bảo đảm công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, người dân kiến nghị địa phương và các đơn vị liên quan thông tin rõ về phương án, giá đất bồi thường trước khi phê duyệt để các hộ nắm bắt, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Các vấn đề về mức hỗ trợ di dời tài sản, chi phí thuê nhà trong thời gian chờ bố trí nơi ở mới và các chính sách hỗ trợ liên quan cũng được người dân quan tâm, mong muốn làm rõ.

Người dân nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ảnh: Xuân Nương

Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa đã trao đổi, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND phường Long Hưng Kiều Công Đức ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của người dân. Việc trao đổi, giải đáp kịp thời các vướng mắc nhằm giúp người dân nắm rõ chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ bị ảnh hưởng, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất.

Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đoạn qua phường Long Hưng, dự kiến thu hồi khoảng 7,4 ha đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 170 thửa đất.