Phường Long Bình và Hố Nai sinh hoạt chuyên đề về xây dựng ý thức công dân đô thị

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Hà Anh Dũng triển khai chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Tại hội nghị, đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai, báo cáo viên Trung ương dự và trao đổi với cán bộ, đảng viên, cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và người dân những nội dung trọng tâm về tầm nhìn, mục tiêu phát triển đô thị Đồng Nai; các nhiệm vụ, giải pháp đột phá hướng đến xây dựng thành phố Đồng Nai văn minh - hiện đại - hạnh phúc; vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện. Các nội dung được gắn với việc triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065…

Ngoài ra, đồng chí Hà Anh Dũng đã dành thời gian trao đổi, thảo luận với người dân về những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong hình thành nếp sống văn minh, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và môi trường đô thị; giới thiệu một số mô hình do Mặt trận thành phố phát động để giữ gìn tuyến biên giới an toàn, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, thực hiện công tác an sinh xã hội ở cơ sở…

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân phường Long Bình, Hố Nai tham gia buổi nói chuyện chuyên đề. Ảnh: Văn Truyên