Phường Long Biên: Ý tưởng cải cách hành chính xuất phát từ chính vướng mắc tại cơ sở

Từ bài toán thực tiễn y tế cơ sở...

Với định hướng phát triển y tế cơ sở đóng vai trò “người bảo vệ sức khỏe ban đầu”, công tác quản lý các bệnh mạn tính (tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan B...) tại Trạm Y tế có ý nghĩa chiến lược trong giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế tại cơ sở ở phường Long Biên thời gian qua bộc lộ không ít điểm nghẽn, trong đó một bộ phận người bệnh chủ quan, tự ý bỏ điều trị hoặc quên lịch khám lại, dẫn đến nguy cơ biến chứng cao.

Thực tế khảo sát cho thấy nguyên nhân từ cả hai phía: Với người bệnh là khoảng cách đi lại, tâm lý ngại chờ đợi hoặc quên lịch hẹn; với cơ sở y tế, việc quản lý hồ sơ phần lớn vẫn dựa trên sổ sách thủ công, danh sách giấy hoặc tra cứu đơn lẻ trên phần mềm rời rạc, khiến nhân viên y tế gánh áp lực hành chính nặng nề, tốn thời gian lập danh sách nhắc lịch thủ công thay vì tập trung vào chuyên môn khám, chữa bệnh.

Xuất phát từ đòi hỏi bức thiết đó, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, cắt giảm tối đa thời gian chờ đợi và thủ tục hành chính (TTHC) cho người bệnh, nhóm tác giả đến từ Phòng khám đa khoa Sài Đồng - Trạm Y tế phường Long Biên (các bác sĩ Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Mai Diễm và điều dưỡng Nguyễn Thị Hương Trà) đã nghiên cứu, đề xuất sáng kiến “Ứng dụng quy trình quản lý chủ động kết hợp công nghệ thông tin (CNTT) trong hẹn theo dõi và vận động người bệnh quá hạn tái khám tại Trạm Y tế phường Long Biên”.

Phường Long Biên giành giải Ba tại Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC thành phố Hà Nội” lần thứ 2, năm 2025 với sáng kiến về ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý đô thị. Ảnh: PV

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Mai Diễm, điểm mới, sáng tạo của sáng kiến này là chuyển đổi phương thức quản lý người bệnh từ “thụ động” sang “chủ động” với sự hỗ trợ đắc lực của CNTT. Hệ thống tự động ghi nhận lịch hẹn, đưa người bệnh vào danh sách theo dõi điện tử; đến hạn, nhân viên y tế chủ động rà soát, nhắc nhở, vận động người bệnh qua các kênh liên lạc, trong đó khéo léo tận dụng ứng dụng VNeID làm công cụ hỗ trợ đắc lực, kết hợp phần mềm quản lý nội bộ tại cơ sở để khỏa lấp khoảng trống của khâu theo dõi sau hẹn.

Đặc biệt, mô hình “Trạm Y tế thông minh” chuẩn hóa toàn bộ quy trình khám chữa bệnh theo hướng hiện đại: đăng ký khám qua kiosk tự động bằng căn cước công dân gắn chip; ứng dụng 100% bệnh án điện tử, chữ ký số thay thế hoàn toàn đơn thuốc viết tay; quản lý xuyên suốt từ khâu tiếp đón đến thanh toán không dùng tiền mặt. Trạm cũng đẩy mạnh y tế từ xa như tư vấn qua điện thoại cho người cao tuổi, hội chẩn trực tuyến ca bệnh phức tạp với Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Dự kiến triển khai từ tháng 3-2027 với sự hỗ trợ phần mềm miễn phí từ Bệnh viện đa khoa Đức Giang, sáng kiến hướng tới những mục tiêu quan trọng: tỷ lệ người bệnh mạn tính tái khám đúng hẹn trên 95%, tối ưu hóa thời gian rà soát của cán bộ y tế còn 15 phút/ngày, giảm thời gian làm thủ tục đón tiếp xuống dưới 3 phút/bệnh nhân...

... đến tư duy kiến tạo, hành động quyết liệt của chính quyền

Không chỉ lĩnh vực y tế, phong trào thi đua sáng kiến CCHC tại phường Long Biên năm 2026 lan tỏa rộng khắp đến 100% phòng, ban, đơn vị. Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Long Biên Dương Kiều Ngọc Loan cho biết, ngay từ đầu tháng 2-2026, bám sát chỉ đạo của thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chủ tịch UBND phường đã ban hành văn bản yêu cầu mỗi đơn vị trực thuộc đăng ký ít nhất một mô hình, giải pháp CCHC thiết thực.

Công chức phường Long Biên đến nhà hỗ trợ giải quyết TTHC cho người già yếu. Ảnh: PV

Ngay khi UBND thành phố ban hành Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 21-4-2026 về tổ chức Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC lần thứ 3, chỉ sau 3 ngày, UBND phường nhanh chóng ban hành kế hoạch triển khai trên toàn địa bàn. Quán triệt xuyên suốt là tìm kiếm những giải pháp mang tính đột phá, thực chất, tuyệt đối nói không với sao chép hay hình thức, nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Qua sàng lọc, chấm chọn công tâm, khách quan từ các nội dung trọng tâm (cải cách thể chế, TTHC, tài chính công, xây dựng chính quyền số...), Ban Tổ chức phường đã chọn 4 bài dự thi tiêu biểu đại diện cho địa phương tham gia Cuộc thi cấp thành phố. Bên cạnh sáng kiến “Trạm Y tế thông minh” có 3 giải pháp xuất sắc khác.

Đó là sáng kiến “Bản đồ ứng dụng số hóa quản lý duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật công ích phục vụ dân sinh” (lĩnh vực chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, vệ sinh môi trường) của Giám đốc Ban QLDA đầu tư - hạ tầng phường Đinh Văn Thắng, hướng tới giải quyết triệt để bài toán quản lý hạ tầng đô thị lớn bằng công nghệ trực quan, minh bạch.

Sáng kiến “Phương án tập kết, trung chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn phường Long Biên” do viên chức Lê Trung Quân, Ban QLDA đầu tư - hạ tầng phường nghiên cứu, nhằm góp phần lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường đô thị.

Sáng kiến “Xây dựng và vận hành mô hình Tri thức số chính quyền cơ sở trên nền tảng iHanoi tại phường Long Biên” của tác giả Trần Ngọc Long, nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường, hướng tới khai thác tối đa sức mạnh của nền tảng số thành phố để kết nối người dân - chính quyền.

Đánh giá chất lượng các bài dự thi năm nay, chuyên viên Phòng Văn hóa Xã hội phường Long Biên Mai Thị Thu chia sẻ, các mô hình của phường tham gia tranh tài cấp thành phố được đánh giá có tính khả thi cao, với những giải pháp bám sát nhịp sống đô thị, giải quyết “trúng” những điểm nghẽn mà người dân hằng ngày đang quan tâm. Nổi bật, “Trạm Y tế thông minh” của nhóm tác giả Phòng khám đa khoa Sài Đồng mới là ý tưởng dự thi nhưng được cán bộ sở chuyên ngành của thành phố đánh giá là mô hình có tính khả thi cao vì có tính mới, sáng tạo, có tiềm năng triển khai áp dụng và nhân rộng”, bà Mai Thị Thu bày tỏ.

Những kết quả bước đầu trong phong trào thi đua tìm kiếm ý tưởng CCHC tại Long Biên không chỉ minh chứng cho tư duy đổi mới, năng động của cán bộ, công chức cơ sở mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương trong ứng dụng công nghệ số, lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo, từng bước khẳng định là một “điểm sáng” của Thủ đô trong tiến trình xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, kiến tạo.