Phường Linh Xuân: Đi bộ đồng hành gây quỹ chăm lo an sinh xã hội

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các đơn vị, nhân dân phường Linh Xuân tham gia chương trình. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Hoạt động cũng nhằm hưởng ứng và nêu cao truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, hưởng ứng đợt cao điểm Vì người nghèo trên toàn Thành phố; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam (24/11).

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các trường học, cơ quan, đơn vị trú đóng trên địa bàn phường; lãnh đạo các doanh nghiệp hỗ trợ đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo phường Linh Xuân; đại diện các cơ sở tôn giáo; đại diện cấp ủy, khu phố, Ban Công tác mặt trận 18 khu phố và cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang phường; đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo nhân dân cùng tham gia.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Phương Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Linh Xuân nhấn mạnh: chương trình đi bộ đồng hành hôm nay không đơn thuần là hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là hành trình kết nối những trái tim nhân ái, nơi mỗi bước chân mang theo một tấm lòng, mỗi sự sẻ chia thắp lên một niềm hy vọng.

Bà Lê Thị Phương Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Linh Xuân phát biểu tại chương trình đi bộ đồng hành. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thời gian qua, bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình, phường Linh Xuân đã nhận được sự quan tâm, đồng hành quý báu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, các nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài phường.

Đông đảo các cơ quan, đơn vị, người dân tham gia chương trình đi bộ đồng hành. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Những đóng góp ấy đã góp phần mang đến những mái ấm, những suất học bổng, những phần quà và nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phường Linh Xuân với đặc điểm dân cư đa số là người lao động tự do, công nhân, sinh viên ở trọ, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, với mong muốn “Mọi người, mọi nhà đều có Tết-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội thiết thực trong năm 2027, nhiều hoạt động chung tay, đồng hành an sinh xã hội đã được triển khai hiệu quả, thiết thực.

Các đơn vị, cơ quan trao biểu trưng đóng góp chương trình an sinh xã hội tại chương trình. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Theo bà Lê Thị Phương Anh, năm 2027, địa phương tập trung triển khai các chương trình an sinh gồm: Tổ chức chương trình Những chuyến xe vui Tết, mang quà về nhà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 2.000 phần quà an sinh xã hội chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027; sửa chữa 3 căn nhà Đại đoàn kết trong năm 2027; trao tặng 50 phương tiện sinh kế, 500 suất học bổng, tiếp sức cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường; trao 200 thẻ bảo hiểm y tế, 800 thẻ khám bệnh miễn phí và 2000 phần quà đến công nhân, người dân khó khăn; xây dựng 1 công viên hoa, tạo không gian xanh, sạch, đẹp phục vụ cộng đồng.

Qua các đợt vận động, đến nay, địa phương đã nhận được sự đóng góp từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân với số tiền 998 triệu đồng đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo và hơn 3,4 tỷ đồng tương đương để triển khai các chương trình an sinh xã hội năm 2027.

Tại chương trình, phường Linh Xuân đã trao 18 phần quà từ Quỹ Vì người nghèo phường (1 triệu đồng/phần) đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 5 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ từ thành phố hỗ trợ (5 triệu đồng/suất) đến các sinh viên học tốt, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.