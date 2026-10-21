Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân là hai nàng hậu có mối quan hệ thân thiết, gắn bó như tri kỷ trong làng giải trí Việt. Không chỉ đồng hành trong công việc, cả hai còn thường xuyên dành cho nhau sự quan tâm chân thành, khiến khán giả không khỏi chú ý đến tình bạn đặc biệt này.

Mới đây, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng qua chia sẻ từ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh. Cụ thể, Phương Linh đăng tải ảnh chụp màn hình những tin nhắn riêng mà hai nàng hậu gửi cho cô sau khi biết đồng nghiệp vừa thực hiện phẫu thuật xóa cận.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân gắn bó thân thiết, nhận sự yêu thích từ nhiều khán giả và đồng nghiệp.

Trong đoạn trò chuyện, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đều chu đáo nhắc nhở Phương Linh hạn chế sử dụng điện thoại, dành thời gian nghỉ ngơi để bảo vệ mắt sau phẫu thuật. Dù chỉ là những lời dặn dò ngắn gọn, sự quan tâm đồng điệu của cả hai vẫn khiến nàng hậu sinh năm 2002 cảm thấy ấm lòng.

Trước sự chu đáo của hai người chị, Phương Linh hào hứng chia sẻ: "Hai cổ biết Linh đi xóa cận là đều dặn dò cùng một thứ. Những người chu đáo và đáng yêu, họ thật xứng đáng ở bên nhau".

Lời nhận xét của Phương Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt ở chi tiết cô cho rằng Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân xứng đáng ở bên nhau. Cách bày tỏ gần gũi, tự nhiên của nàng hậu khiến nhiều khán giả thích thú.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho sự tinh tế của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân. Không ít ý kiến cho rằng sự quan tâm dành cho Phương Linh là minh chứng cho tính cách chu đáo của cả hai. Bên cạnh đó, những người theo dõi cặp đôi cũng bày tỏ sự yêu mến trước hình ảnh hai nàng hậu luôn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt.

Hoa hậu Phương Linh nói về hạnh phúc của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân.

Kỳ Duyên sinh năm 1996, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Năm 2024, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi giành vương miện Miss Universe Vietnam, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của các cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Qua nhiều năm hoạt động, người đẹp duy trì sức hút nhờ phong cách thời trang cá tính, sự xuất hiện tại các chương trình truyền hình thực tế và những dự án riêng. Cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, cập nhật các hoạt động công việc và tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International cùng năm. Sau hành trình tại đấu trường quốc tế, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí, góp mặt trong nhiều chương trình và từng bước thử sức với diễn xuất. Hình ảnh năng động, gần gũi cùng tinh thần nỗ lực hoàn thiện bản thân giúp Thiên Ân duy trì sự quan tâm của khán giả.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đồng hành từ công việc đến đời sống.

Những chia sẻ từ người trong cuộc như Phương Linh càng khiến công chúng chú ý đến sự gắn bó giữa Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân. Từ những lời hỏi han đời thường đến cách quan tâm dành cho bạn bè, cả hai cho thấy sự gần gũi không chỉ trước ống kính mà còn trong những câu chuyện riêng tư được chia sẻ.