Phường Lĩnh Nam yêu cầu doanh nghiệp khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 10-6-2026 của UBND thành phố Hà Nội, UBND phường Lĩnh Nam vừa có thông báo yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn nghiêm túc triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Theo đó, các doanh nghiệp có trách nhiệm quán triệt, thực hiện đầy đủ chỉ đạo của UBND thành phố và Sở Nội vụ Hà Nội về công tác khám sức khỏe cho người lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp (nếu có), bảo đảm 100% người lao động thuộc đơn vị được khám theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động phải truy cập đường link trực tuyến do UBND phường cung cấp để nhập đầy đủ, chính xác thông tin khám sức khỏe của người lao động. Thời hạn hoàn thành việc cập nhật dữ liệu trước ngày 8-11-2026.

UBND phường Lĩnh Nam cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức khám sức khỏe cho người lao động gửi về UBND phường (qua Phòng Nội vụ - Tư pháp), đồng thời nhập dữ liệu báo cáo tổng hợp kết quả vào hệ thống. Thời hạn hoàn thành việc tổ chức khám sức khỏe và báo cáo kết quả trước ngày 20-11-2026.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp liên hệ UBND phường Lĩnh Nam (qua Phòng Nội vụ - Tư pháp, bà Trịnh Thúy Hiền, số điện thoại 0909658686) để được hướng dẫn, giải quyết.