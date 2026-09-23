Phường Lĩnh Nam: Trao yêu thương trong đêm hội Trăng rằm

Đêm hội Trăng rằm phường Lĩnh Nam được mở màn bằng tiết mục Múa Lân đặc sắc. Ảnh: LN

Tại đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, giao lưu, vui chơi và tham gia cuộc thi thiết kế lồng đèn Trung thu. Từ những vật liệu quen thuộc, các em cùng với anh chị, cô chú,... tự tay tạo nên những chiếc đèn mang ý tưởng riêng, cùng nhau chia sẻ niềm vui và đón Tết Trung thu theo cách của tuổi thơ.

Các em thuyết trình về sản phẩm của đội mình. Ảnh: LN

Không khí hân hoan tràn ngập đêm hội. Ảnh: LN

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Nguyễn Văn Đức trao giải cho các đội thi. Ảnh: LN

Cuộc thi kết thúc với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích được trao cho các sản phẩm tiêu biểu. Những chiếc đèn do chính các em làm ra trở thành một phần của đêm hội, gợi nhớ nét đẹp quen thuộc của Tết Trung thu - khi trẻ nhỏ háo hức chờ trăng, rước đèn và quây quần bên gia đình.

Lãnh đạo phường Lĩnh Nam trao quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: LN

Nhân dịp này, phường Lĩnh Nam đã trao 45 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà là một sự sẻ chia, động viên để niềm vui Trung thu đến gần hơn với những em nhỏ còn nhiều khó khăn.

Trong những ngày đang có nhiều chuyển động cùng nhịp phát triển của đô thị, "Đêm hội Trăng rằm" được phường Lĩnh Nam tổ chức chu đáo và ấp áp cho thấy sự quan tâm, chú trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương đến thế hệ tương lai, lưu giữ và phát huy nét đẹp của văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng.