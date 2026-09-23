Phường Lĩnh Nam: Trao yêu thương trong đêm hội Trăng rằm
Tối 22-9, tại Sân bóng Thúy Lĩnh (số 76 phố Thúy Lĩnh), UBND phường Lĩnh Nam đã tổ chức Đêm hội Trăng rằm năm 2026, mang đến cho thiếu nhi trên địa bàn một buổi tối vui Tết Trung thu với nhiều hoạt động gần gũi, ý nghĩa.
Tại đêm hội, các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, giao lưu, vui chơi và tham gia cuộc thi thiết kế lồng đèn Trung thu. Từ những vật liệu quen thuộc, các em cùng với anh chị, cô chú,... tự tay tạo nên những chiếc đèn mang ý tưởng riêng, cùng nhau chia sẻ niềm vui và đón Tết Trung thu theo cách của tuổi thơ.
Cuộc thi kết thúc với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích được trao cho các sản phẩm tiêu biểu. Những chiếc đèn do chính các em làm ra trở thành một phần của đêm hội, gợi nhớ nét đẹp quen thuộc của Tết Trung thu - khi trẻ nhỏ háo hức chờ trăng, rước đèn và quây quần bên gia đình.
Nhân dịp này, phường Lĩnh Nam đã trao 45 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà là một sự sẻ chia, động viên để niềm vui Trung thu đến gần hơn với những em nhỏ còn nhiều khó khăn.
Trong những ngày đang có nhiều chuyển động cùng nhịp phát triển của đô thị, "Đêm hội Trăng rằm" được phường Lĩnh Nam tổ chức chu đáo và ấp áp cho thấy sự quan tâm, chú trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương đến thế hệ tương lai, lưu giữ và phát huy nét đẹp của văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phuong-linh-nam-trao-yeu-thuong-trong-dem-hoi-trang-ram-1757765.html