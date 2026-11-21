Lãnh đạo Đảng ủy, đại diện các cơ quan của Đảng tặng hoa UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhân ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Ảnh: LN

Tại chương trình, phường Lĩnh Nam biểu dương, khen thưởng các tổ dân phố tiêu biểu, các gia đình văn hóa có thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đồng thời trao quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này góp phần ghi nhận sự đóng góp của các tập thể, gia đình, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia trong cộng đồng.

Lãnh đạo phường Lĩnh Nam trao tặng danh hiệu gia đình văn hoá tiêu biểu cho 29 hộ gia đình. Ảnh: LN

Trong khuôn khổ ngày hội, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo nhân dân. Hội thi kéo co được tổ chức với hai bảng đấu, gồm khối tổ dân phố, liên tổ dân phố và khối phòng, ban, đơn vị thuộc phường. Các đội thi tranh tài sôi nổi, tạo không khí giao lưu, gắn kết giữa các khu dân cư và cơ quan, đơn vị.

Hoạt động kéo co thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Ảnh: LN

Đáng chú ý, chương trình giao lưu, biểu diễn vật cầu truyền thống với sự tham gia của 8 đội đã mang đến cho ngày hội những nét đặc sắc của văn hóa dân gian. Hoạt động góp phần giới thiệu, bảo tồn và phát huy các môn thể thao, trò chơi truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Trước đó, tối 20-11, phường Lĩnh Nam tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng năm 2026 với chủ đề “Lĩnh Nam - Bản sắc và khát vọng”. Liên hoan quy tụ 7 đơn vị, với sự tham gia của các diễn viên không chuyên đến từ các tổ dân phố trên địa bàn. Các tiết mục ca, múa, nhạc có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống văn hóa dân tộc và khát vọng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Một tiết mục trong đêm Liên hoan Nghệ thuật quần chúng phường Lĩnh Nam năm 2026 với chủ đề “Lĩnh Nam – Bản sắc và khát vọng”, diễn ra tối 20-11. Ảnh: LN

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 3 giải chuyên đề cho các đơn vị tham gia. Đây là dịp để các hạt nhân văn nghệ quần chúng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở.

Thông qua chuỗi hoạt động, phường Lĩnh Nam tạo điều kiện để nhân dân giao lưu, tăng cường sự gắn bó giữa các khu dân cư, đồng thời khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, chung sức xây dựng phường ngày càng văn minh, phát triển.