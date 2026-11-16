Phường Lĩnh Nam: Tạo đột phá trong giải phóng mặt bằng, mở đường cho dự án Khu đô thị đa mục tiêu

Cuộc chạy đua với khối lượng công việc khổng lồ

Giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn là khâu khó, phức tạp, nhất là đối với những dự án có quy mô lớn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đông đảo người dân. Tại phường Lĩnh Nam, nhiệm vụ này càng đặt ra yêu cầu cao khi Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu có tổng diện tích đất nghiên cứu khoảng 169,07ha.

Đoàn cán bộ, lãnh đạo phường Lĩnh Nam đi khảo sát thực địa Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu. Ảnh: LN

Theo Quyết định số 4628/QĐ-UBND ngày 28-8-2026 của UBND thành phố Hà Nội về chủ trương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai dự án, phạm vi GPMB tại Lĩnh Nam bao gồm khoảng 47,83ha đất công do UBND phường quản lý, 120,93ha đất nông nghiệp, 0,01ha đất ở và khoảng 0,3ha đất quốc phòng. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 3.636 tỷ đồng.

Quy mô thu hồi đất đặt ra khối lượng công việc rất lớn, khoảng 1.668 hộ gia đình, cá nhân có đất liên quan, với tổng số khoảng 8.150 thửa đất. Trong đó, HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Khuyến Lương có 555 hộ; HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Việt Trung có 296 hộ; HTX Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Yên Duyên có 755 hộ và HTX Dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam có 62 hộ.

Đây không chỉ là việc kiểm đếm, lập phương án và chi trả tiền bồi thường. Mỗi thửa đất gắn với một chủ sử dụng, mỗi phương án liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tiến độ, đồng thời tuân thủ đúng trình tự, chính sách; công khai, minh bạch và giải quyết thấu đáo các kiến nghị phát sinh.

Ngay từ tháng đầu triển khai (tháng 9-2026), phường Lĩnh Nam đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công nhiệm vụ cụ thể, bám sát từng địa bàn, nhóm hộ và phần việc. Tuyên truyền, vận động được tiến hành song song với điều tra, khảo sát, lập và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Những khó khăn, vướng mắc được rà soát, tập trung tháo gỡ, nhằm không để các khâu có thể chủ động xử lý ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Kết quả nổi bật bước đầu được ghi nhận tại địa bàn HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Khuyến Lương - khu vực có diện tích thu hồi lớn nhất, với 97,43ha và 555 hộ gia đình liên quan.

Theo báo cáo của UBND phường Lĩnh Nam, đến hết ngày 15-11, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 528/539 hộ thuộc các đội sản xuất số 3, 4, 5 và 6, với tổng số tiền hơn 1.920 tỷ đồng. Còn 11 hộ chưa nhận tiền, tương ứng hơn 26,51 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù chưa thống nhất được việc cử đại diện nhận tiền, cả 11 hộ này đã bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Đến nay, tổng diện tích mặt bằng các hộ đã bàn giao đạt 93,07ha. Kết quả này cho thấy tiến độ không chỉ được thúc đẩy trên hồ sơ, phương án và chi trả bồi thường mà đã chuyển thành diện tích đất thực tế được bàn giao, tạo điều kiện để dự án triển khai.

Cùng với công tác chi trả tiền đền bù cho người dân trong diện GPMB, đội ngũ cán bộ phường cũng tập trung giải đáp và hướng dẫn những trường hợp còn vướng mắc về các thủ tục pháp lý. Ảnh: LN

Dấu mốc 15-11, chuyển biến rõ nét từ cơ sở

Bà Đỗ Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Lĩnh Nam cho biết, do dự án liên quan đến nhiều khu vực, nhiều nhóm hộ và hàng ngàn thửa đất, Ban phải bám sát tiến độ đến từng khu đất, từng nhóm hộ; phối hợp với các HTX, tổ công tác và bộ phận chuyên môn rà soát hồ sơ, hoàn thiện phương án, tổ chức chi trả đối với những trường hợp đủ điều kiện. Cùng với đó, việc phân định rõ khu vực đã đủ điều kiện bàn giao, khu vực đang hoàn thiện thủ tục và phần còn vướng có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo mặt bằng liên tục, liền vùng, liền thửa, trước mắt phục vụ bàn giao giai đoạn 1 cho nhà đầu tư.

Đối với 3,73ha còn lại thuộc đội sản xuất số 7, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thông qua phương án ngày 13-11; UBND phường phê duyệt ngày 14-11. Theo kế hoạch, việc chi trả tiền được tổ chức ngày 17-11, hướng tới hoàn thành chi trả và bàn giao mặt bằng toàn bộ diện tích 97,43ha thuộc HTX Khuyến Lương.

Tại các HTX còn lại, tiến độ cũng đang được đẩy nhanh. UBND phường đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 755 hộ thuộc HTX Yên Duyên; tổ công tác điều tra, kê khai được 754/755 hộ. Dự thảo phương án đối với 754 hộ đã được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thông qua và tổ chức công khai từ ngày 14-11.

Bà Đỗ Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Lĩnh Nam chia sẻ với phóng viên. Ảnh: PV

Đối với HTX Việt Trung, dự thảo phương án của 296 hộ đã được niêm yết công khai từ ngày 14-11. Tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam, dự thảo phương án đối với 62 hộ cũng được thông qua và công khai trong cùng thời điểm.

Đến nay, phường đã phê duyệt phương án đối với 555 hộ gia đình; tổ công tác GPMB đã niêm yết công khai dự thảo phương án đối với 1.112/1.113 hộ thuộc các diện đang triển khai. Chỉ còn một trường hợp chưa chấp hành việc điều tra, khảo sát.

Đối với đất công, phường đặt mục tiêu hoàn thành GPMB trong ngày 16-11. Trong chỉ giới GPMB phần đất ở hiện có hai hộ gia đình đang sinh sống tại khu tập thể Cảng Khuyến Lương. Phường đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định; dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2026 nếu các hộ đồng thuận. Chính sách tái định cư dự kiến thực hiện theo hình thức hỗ trợ tạm cư bằng tiền.

Công tác di chuyển mộ được triển khai đồng thời. Ngày 13-11, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thông qua dự thảo phương án đối với 21 hộ, tương ứng 90 ngôi mộ; phương án được niêm yết công khai từ ngày 14-11.

“Khó khăn trong GPMB là mỗi hộ có thể có nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và hồ sơ khác nhau, nên không thể áp dụng một cách xử lý chung... Cán bộ chuyên môn phải rà soát từng trường hợp, giải thích rõ chính sách, quy trình và quyền lợi của người dân... Công tác vận động phải đi cùng công khai, minh bạch và thực hiện đúng quy định thì mới tạo được sự đồng thuận bền vững”, bà Đỗ Thị Thanh Mai chia sẻ.

Người dân Lĩnh Nam tiếp tục nhận tiền đền bù vào ngày 13-11. Ảnh: LN

Thực tế tại Khuyến Lương, 11 hộ chưa nhận tiền nhưng đã bàn giao mặt bằng là kết quả đáng chú ý. Điều đó cho thấy vai trò của công tác tuyên truyền, vận động và việc công khai, giải thích rõ chính sách, quyền lợi của người dân trong quá trình GPMB. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn lớn, đòi hỏi phường Lĩnh Nam tiếp tục tập trung cao độ, bám sát các mốc tiến độ trong tháng 11 và tháng 12-2026.

Việc phường Lĩnh Nam đặt mục tiêu và cơ bản hoàn thành GPMB trước ngày 15-11-2026, sớm khoảng 4 tháng so với mốc thành phố giao vào tháng 3-2027, thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án. Những kết quả bước đầu trên thực địa, nhất là diện tích mặt bằng đã được bàn giao, là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục xử lý các phần việc còn lại, góp phần đưa Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu sớm được triển khai, đáp ứng định hướng phát triển không gian đô thị của khu vực.