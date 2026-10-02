Phường Lĩnh Nam: Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời vào những việc thiết thực

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường Tiểu học Lĩnh Nam trước lễ khai mạc. Ảnh: PV

Theo đó, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của phường Lĩnh Nam diễn ra từ ngày 1 đến 7-10, với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Học để thích ứng với môi trường số

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Lý Thị Như Trang cho rằng, học tập ngày nay không chỉ giới hạn trong lớp học hay nhà trường mà diễn ra ở nhiều không gian, nhiều thời điểm khác nhau. Từ yêu cầu đó, phường hướng việc hưởng ứng Tuần lễ vào những nội dung cụ thể, để mỗi người dân có thêm cơ hội học, thực hành và áp dụng kiến thức vào công việc, cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Lý Thị Như Trang phát biểu khac mạc Lễ phát động. Ảnh: PV

Theo bà Lý Thị Như Trang, một trong những nhiệm vụ trước hết là tăng cường tuyên truyền để người dân thấy rõ nhu cầu và lợi ích của tự học, học tập suốt đời. Hoạt động tuyên truyền cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, giới thiệu những tấm gương ham học, cách học hiệu quả, những sản phẩm, sáng kiến có thể áp dụng trong học tập, công việc và đời sống. Đây cũng là dịp gắn hoạt động khuyến học với Ngày Khuyến học Việt Nam 2-10.

Một nội dung được lãnh đạo phường nhấn mạnh là tạo cơ hội để người dân thực hành các kỹ năng số thiết yếu. Trung tâm học tập cộng đồng, Hội Khuyến học, Đoàn Thanh niên và Tổ công nghệ số cộng đồng được định hướng phối hợp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tìm kiếm và kiểm chứng thông tin, nhận diện cuộc gọi, tin nhắn, đường dẫn hoặc mã QR giả mạo. Trong đó, cần quan tâm hơn đến người cao tuổi, người khuyết tật và những người còn hạn chế điều kiện tiếp cận công nghệ.

Đại diện lãnh đạo phường Lĩnh Nam và lãnh đạo nhà trường thực hiện nghi thức phát động Tuần lễ. Ảnh: LN

Đối với các nhà trường, phường Lĩnh Nam đặt trọng tâm vào việc phát huy thư viện, tủ sách và học liệu số; tổ chức đọc sách, tự học, trải nghiệm, vận dụng kiến thức phù hợp với từng lứa tuổi. Đặc biệt, học sinh cần được hướng dẫn sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo có mục đích, biết kiểm chứng kết quả, tôn trọng bản quyền và giữ sự trung thực trong học tập.

Từ trang sách đến không gian học tập số

Tại Trường Tiểu học Lĩnh Nam, những nội dung trên được cụ thể hóa ngay trong lễ phát động. Các lớp trao tặng sách cho thư viện, hưởng ứng phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”. Sách được lựa chọn phù hợp với học sinh, gồm truyện thiếu nhi, sách tham khảo, sách khoa học, kỹ năng sống, đạo đức, an toàn giao thông, biển đảo... Sau khi tiếp nhận, sách sẽ được phân loại, sắp xếp và giới thiệu tới giáo viên, học sinh.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lĩnh Nam Hoàng Thị Điệp phát biểu hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lĩnh Nam Hoàng Thị Điệp hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026. Trong chương trình, nhà trường đồng thời giới thiệu hoạt cảnh “Từ trang sách đến tương lai số: Hành trình người học suốt đời”, đặt học sinh trước những tình huống gần với đời sống số và gợi mở cách chủ động tìm kiếm tri thức.

Một điểm mới trong chương trình là Mã QR Tri thức của Tuần lễ học tập suốt đời. Qua mã QR, học sinh có thể tiếp cận thư viện số, sách điện tử, học liệu và các sản phẩm học tập của nhà trường. Cách làm này mở rộng không gian đọc và tự học, giúp những nội dung được giới thiệu tại buổi lễ tiếp tục được sử dụng sau khi chương trình kết thúc.

Các học sinh, đại diện các lớp, trao tặng sách cho nhà trường. Ảnh: LN.

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, nhà giáo Bùi Nguyệt Thu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lĩnh Nam cho biết, nhà trường xác định việc hưởng ứng cần gắn với hoạt động dạy và học hằng ngày. Vì vậy, cùng với phát triển văn hóa đọc, trường tiếp tục khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tổ chức hoạt động chuyên môn và tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các hình thức học tập phù hợp.

Theo kế hoạch, nhà trường triển khai tuyên truyền tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức trưng bày, xếp sách nghệ thuật, sắp xếp và giới thiệu sách tại thư viện; tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại lớp; đồng thời bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và dạy học.

Nhà giáo Bùi Nguyệt Thu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lĩnh Nam xúc động và trân trọng món quà sách mà học sinh các lớp trao tặng cho nhà trường. Ảnh: PV

Ở cấp phường, ngoài nhà trường, các thiết chế văn hóa, cơ sở giáo dục và tổ dân phố được định hướng giới thiệu những địa chỉ, chương trình và cơ hội học tập để người dân có thể tiếp tục học sau Tuần lễ. Phường cũng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cập nhật kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng số, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất cách làm mới; ưu tiên những mô hình thiết thực, tiết kiệm, có khả năng duy trì lâu dài.

Từ một cuốn sách được trao cho thư viện, một kỹ năng số được thực hành, đến việc biết kiểm chứng thông tin và sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo đúng mục đích, các hoạt động tại Lĩnh Nam đang đưa khái niệm học tập suốt đời về gần hơn với đời sống. Điều quan trọng sau một tuần phát động là những cách học, kỹ năng và không gian học tập đó tiếp tục được duy trì, để tri thức không chỉ được tiếp nhận mà còn được vận dụng vào công việc và cuộc sống.