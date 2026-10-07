Phương Liệt phát huy vai trò cán bộ cơ sở trong nắm địa bàn

Ngày 7-10, phường Phương Liệt tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HL

Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống chính trị phường cơ bản vận hành đồng bộ theo cơ chế phối hợp “4 trục” (Đảng - HĐND - UBND - MTTQ), gắn với phân công, phân cấp và trách nhiệm người đứng đầu. Phường đã hoàn thành sắp xếp tổ dân phố từ 62 xuống còn 25 tổ, giảm 59,6%. Các cơ sở giáo dục công lập được sắp xếp, tinh gọn còn 3 trường học.

Kinh tế duy trì ổn định, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.500 tỷ đồng, bằng 98,89% dự toán. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, được tập trung chỉ đạo, tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai có chuyển biến. Đến ngày 7-9, toàn phường có 17.179 thửa đất, trong đó 12.437 thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, 9.450 thửa được làm sạch, đạt 76%. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, trước hạn; tỷ lệ xử lý phản ánh, kiến nghị trên iHanoi đúng hạn đạt 100%.

Trong 3 tháng cuối năm, phường tập trung giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và dự án đường, thoát nước quanh hồ Sen; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, làm sạch dữ liệu đất đai; tăng cường quản lý chung cư, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, úng ngập và phòng cháy, chữa cháy.

Phường phấn đấu hoàn thành 13 dự án chuyển tiếp, hoàn thiện thủ tục chủ trương đầu tư 13 dự án mới và giải ngân vốn đầu tư công trên 96%, tương đương khoảng 200,832 tỷ đồng trên tổng số 209,2 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng cường đối thoại, công khai, minh bạch; siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và tập trung xử lý “5 điểm nghẽn” gồm giao thông, úng ngập, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận. Ảnh: HL

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Liệt Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm, hệ thống chính trị của phường tập trung giữ vững kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; quyết liệt với các nhiệm vụ lớn, khó, nhất là giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công; tạo chuyển biến đối với “5 điểm nghẽn”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố sau sắp xếp; tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chuẩn bị tổng kết năm 2026.

Đối với giải ngân đầu tư công, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu UBND phường rà soát từng dự án, từng hồ sơ, xác định rõ khâu vướng mắc để xử lý; việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, việc vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo, kiến nghị, không để chậm do chờ đợi.

Ông Nguyễn Minh Tiến cũng đề nghị phát huy hơn nữa vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trong nắm địa bàn, phát hiện sớm vấn đề và phản ánh kịp thời, giải quyết ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, từng cơ quan, đơn vị, cấp ủy và người đứng đầu cần rà soát phần việc được giao, ưu tiên khắc phục những nhiệm vụ còn yếu, tập trung xử lý các vấn đề người dân quan tâm, góp phần hoàn thành các mục tiêu năm 2026.