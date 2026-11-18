Trao bằng khen về thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Năm học 2025 - 2026, hoạt động giáo dục trên địa bàn phường duy trì ổn định, chất lượng giáo dục đại trà cơ bản được giữ vững. Toàn phường có 124 cá nhân được công nhận giáo viên dạy giỏi, 49 cá nhân được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi. Học sinh đạt nhiều thành tích nổi bật trong các lĩnh vực học tập, tin học trẻ, STEM, Robotics, văn học, nghệ thuật và thể thao.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, công tác chuyển đổi số trong các trường học tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ sở giáo dục từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy thông qua việc khai thác cơ sở dữ liệu ngành, sử dụng phần mềm quản lý, triển khai học bạ số, hồ sơ điện tử và xây dựng học liệu số.

UBND phường Liên Chiểu tuyên dương các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy giỏi. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Năm học 2026 - 2027, mạng lưới trường công lập trên địa bàn được tổ chức, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực giáo dục.

Dịp này, 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 4 cá nhân nhận bằng khen về thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo của Thủ tướng Chính phủ; 5 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố và 1 cá nhân đạt giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” của Chủ tịch UBND thành phố.

Ngoài ra, UBND phường tuyên dương 15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; trao giấy khen cho 55 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi.