Lãnh đạo phường Liên Chiểu tuyên dương khen thưởng các cá nhân tiêu biểu.

Năm học 2025–2026, giáo dục công lập phường Liên Chiểu duy trì hoạt động tại 10 trường, 12 cơ sở, điểm trường, với 261 lớp, nhóm lớp và 9.789 trẻ em, học sinh. Chất lượng giáo dục tiếp tục được quan tâm, phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” được duy trì và phát triển. Toàn phường có 124 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp phường, 49 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và 201 sáng kiến được chấm đạt. Đặc biệt, học sinh Liên Chiểu tiếp tục gặt hái nhiều thành tích nổi bật: 43 giải tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố; 15 giải tại Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố và 2 giải cấp quốc gia; 2 giải Nhất với sản phẩm STEM “Nông trại xanh ứng dụng công nghệ thông minh”; 9 đội đạt giải tại Chung kết Sáng tạo Robotics cấp thành phố, trong đó có 1 giải Nhất và 1 giải Khuyến khích cấp quốc gia. Bên cạnh đó, 12 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên năm học 2026–2027. Đáng chú ý, 5 cán bộ quản lý, giáo viên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố.

Dịp này, UBND phường Liên Chiểu đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 81 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm học 2025–2026.