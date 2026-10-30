Phường Liên Chiểu triển khai phổ cập giáo dục năm 2026

Đại biểu trao đổi ý kiến tại cuộc họp triển khai công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Tại cuộc họp, UBND phường quán triệt, triển khai quyết định liên quan; đồng thời phân công nhiệm vụ, nhân sự phụ trách và địa bàn điều tra cụ thể tại 27 tổ dân phố.

Các đại biểu được hướng dẫn quy trình điều tra hộ gia đình, rà soát, cập nhật và đối chiếu dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Trọng tâm của đợt rà soát là kiểm tra các chỉ tiêu phổ cập ở từng cấp học, đặc biệt chú trọng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Cuộc họp cũng dành thời gian trao đổi, thống nhất tiến độ thực hiện và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ sở giáo dục, tổ dân phố và các đơn vị liên quan. Qua đó, bảo đảm công tác điều tra, thu thập và tổng hợp số liệu được thực hiện đầy đủ, chính xác, làm cơ sở đánh giá kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn.

Thời gian tới, các thành viên ban chỉ đạo và 27 tổ dân phố sẽ phối hợp triển khai nhiệm vụ theo phân công, tập trung rà soát đúng đối tượng, cập nhật đầy đủ thông tin.

Mục tiêu nhằm phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập, tạo điều kiện để người dân tiếp cận cơ hội học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy phong trào học tập suốt đời tại địa phương.