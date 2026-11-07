Phường Liên Chiểu trao đổi về Dự án Nhà máy điện mặt trời Hòa Vang

Phương án đấu nối đề xuất xây dựng trạm biến áp 110kV tại khu vực dự án và tuyến đường dây 110kV mạch kép (trước mắt treo một mạch), đấu nối về Trạm biến áp 110kV Hòa Liên, với chiều dài khoảng 4,5km.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan cùng trao đổi, thảo luận về vị trí xây dựng công trình, hướng tuyến đường dây đấu nối; đồng thời rà soát các yếu tố liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, hiện trạng sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các dự án, công trình đang triển khai trong khu vực.

Việc đề xuất điều chỉnh hướng tuyến nhằm phù hợp với vị trí triển khai dự án, điều kiện lưới điện khu vực và phương án giải tỏa công suất.