Phường Liên Chiểu tổ chức Giải bóng đá toàn dân năm 2026

Giải đấu diễn ra từ ngày 12 đến 17/11, với sự tham gia của các đội bóng nam đến từ 9 cụm khu dân cư trên địa bàn phường. Các đội bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào thi đấu bán kết, chung kết tranh chức vô địch. Lễ khai mạc giải diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 12/11 tại sân bóng Liên Chiểu Sports Center.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

UBND phường Liên Chiểu kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia cổ vũ, góp phần tạo nên giải đấu diễn ra sôi nổi, an toàn và thành công.