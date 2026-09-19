Phường Liên Chiểu tặng 400 suất quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Tối 19/9, UBND phường Liên Chiểu tổ chức Đêm hội Trăng rằm năm 2026, trao 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Tham gia Đêm hội Trăng rằm, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, ảo thuật, múa lân, tham gia giao lưu, vui chơi và đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp.
400 suất quà được trao là nguồn động viên thiết thực, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật có thêm niềm vui trong dịp Trung thu, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện.
Đêm hội góp phần giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi, tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phuong-lien-chieu-tang-400-suat-qua-trung-thu-cho-tre-em-co-hoan-canh-kho-khan-3352578.html