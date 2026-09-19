Phường Liên Chiểu tặng 400 suất quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Phường Liên Chiểu trao quà Trung thu đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tham gia Đêm hội Trăng rằm, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, ảo thuật, múa lân, tham gia giao lưu, vui chơi và đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, ấm áp.

400 suất quà được trao là nguồn động viên thiết thực, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật có thêm niềm vui trong dịp Trung thu, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện.

Đêm hội góp phần giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi, tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.