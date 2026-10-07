Phường Liên Chiểu phấn đấu trở thành 'Đơn vị học tập' cấp thành phố vào năm 2030

Theo đó, phường Liên Chiểu tập trung triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, gắn với việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời cũng như xây dựng mô hình “Công dân học tập”.

Phường đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 75% dòng họ đạt “Dòng họ học tập”, 75% cộng đồng đạt “Cộng đồng học tập” và 90% cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đạt chuẩn “Đơn vị học tập”.

Đồng thời, địa phương phấn đấu đạt tỷ lệ 60% người lao động tham gia các mô hình học tập; 80% cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị học tập đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

Thời gian tới, Hội Khuyến học phường tăng cường phối hợp các tổ chức, đoàn thể, huy động hiệu quả các nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài.

Qua đó, kiến tạo môi trường học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong nhân dân, góp phần đưa địa phương trở thành “Đơn vị học tập” cấp phường, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn “Đơn vị học tập” cấp thành phố vào năm 2030.