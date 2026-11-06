Phường Liên Chiểu nhân rộng mô hình tổ dân phố số

UBND phường Liên Chiểu trao tặng máy tính, máy in và máy scan cho 24 tổ dân phố phục vụ triển khai mô hình “Tổ dân phố số”. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Mô hình được triển khai thí điểm tại 3 tổ dân phố gồm Đa Phước 3, Chung cư 1 và Vân Dương 1.

Qua hơn 2 tháng thực hiện, các tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp lực lượng công an, đoàn viên, thanh niên, sinh viên trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Lực lượng hỗ trợ được bố trí tại khu dân cư vào tối thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần, phù hợp với thời gian sinh hoạt, lao động của người dân, nhất là công nhân, người lao động. Qua đó, người dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ số và được giải đáp những vướng mắc khi thực hiện thủ tục trực tuyến.

Qua hơn 2 tháng triển khai, mô hình bước đầu phát huy hiệu quả với hơn 250 lượt người dân được hỗ trợ.

Dịp này, UBND phường Liên Chiểu trao tặng máy tính, máy in và máy scan cho 24 tổ dân phố, phục vụ hoạt động chuyển đổi số tại khu dân cư.