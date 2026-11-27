UBND phường Liên Chiểu tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026. Ảnh: P.BÌNH

Trong năm, phường Liên Chiểu tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp với 676 người, đạt tỷ lệ 0,75% so với dân số; đồng thời quản lý chặt chẽ 2.446 quân nhân dự bị và 56 phương tiện kỹ thuật dự bị.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với 70 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó, 64 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 6 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Công tác huấn luyện dân quân tự vệ được tổ chức đúng nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả kiểm tra ghi nhận 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% đạt loại khá, giỏi. Trong năm, địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 109 người thuộc đối tượng 4, với 100% học viên đạt yêu cầu.

UBND phường Liên Chiểu khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026. Ảnh: P.BÌNH

Ban Chỉ huy Quân sự phường Liên Chiểu phối hợp chặt chẽ với Công an phường duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức hơn 100 lượt tuần tra, kiểm soát với hơn 700 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được chú trọng. Lực lượng vũ trang phường huy động hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó cháy rừng và ngập úng cục bộ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Dịp này, UBND phường Liên Chiểu khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.