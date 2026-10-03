Phường Liên Chiểu kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, 25 năm Ngày toàn dân PCCC

Hội nghị là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua các thời kỳ; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo phường Liên Chiểu trao quyết định và ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Tại Hội nghị, phường Liên Chiểu tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Đội dân phòng tham gia PCCC; Tổ liên gia an toàn PCCC. Đây là những lực lượng trực tiếp, gần dân, sát địa bàn, có vai trò quan trọng trong việc chủ động phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Công an phường Liên Chiểu trao quyết định thành lập và ra mắt Đội Dân phòng tham gia PCCC tại khu dân cư.

Việc kiện toàn, ra mắt và phát huy hiệu quả hoạt động của các lực lượng góp phần xây dựng thế trận toàn dân tham gia PCCC và CNCH, phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ ban đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra trên địa bàn.

PHƯƠNG KIẾM