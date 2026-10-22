Phường Liên Chiểu khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân phòng chống ma túy

Lãnh đạo phường Liên Chiểu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: PHẠM BÌNH

Trong đợt cao điểm từ ngày 5/8 đến 20/9, Công an phường Liên Chiểu đã tổ chức kiểm tra, xét nghiệm nhanh ma túy đối với 741 lượt người, qua đó phát hiện 67 lượt dương tính của 61 cá nhân.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hình sự 9 vụ với 15 đối tượng, vượt 150% chỉ tiêu được giao; đồng thời lập hồ sơ đưa 9 đối tượng đi cai nghiện tập trung, đạt 113% chỉ tiêu.

Cùng với đó, Công an phường tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tổ chức hơn 90 ca tuần tra vũ trang ban đêm và ứng dụng bản đồ số trong quản lý đối tượng ma túy.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các nền tảng thông tin của phường và Công an phường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Trong công tác phối hợp tuần tra, các lực lượng đã tổ chức 120 lượt với 1.680 lượt người tham gia. Qua đó, lực lượng chức năng đã nhắc nhở 22 trường hợp mở nhạc gây ồn ào sau 22 giờ, giải tán 11 nhóm thanh thiếu niên tụ tập nơi công cộng, hòa giải 8 vụ mâu thuẫn trong nhân dân và bảo vệ hiện trường 16 vụ tai nạn giao thông.

Thời gian tới, Công an phường Liên Chiểu tiếp tục duy trì tuần tra khép kín địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, UBND phường Liên Chiểu đã khen thưởng 5 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm 45 ngày đêm.