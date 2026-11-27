Đây là hoạt động triển khai Kế hoạch số 3973/KH-UBND ngày 17/11/2026 của UBND phường Liên Chiểu về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông nghiệp và du lịch cộng đồng ứng dụng chuyển đổi số.

Tại chương trình, các hộ kinh doanh được hướng dẫn kê khai tài khoản định danh điện tử hộ kinh doanh lên hệ thống eTax theo quy định của Luật Thuế; cập nhật thông tin lên Bản đồ số hộ kinh doanh thành phố Đà Nẵng và hỗ trợ khởi tạo website kinh doanh. Bên cạnh đó, các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ tạo, cấp miễn phí mã QR thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn sử dụng phần mềm bán hàng, quản lý kho, doanh thu nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, quản lý hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Các hộ kinh doanh tham gia còn có cơ hội nhận miễn phí mã QR thanh toán, loa thông báo biến động số dư, máy SmartPOS, phần mềm bán hàng và website mang tên miền quốc gia “.vn”. Việc đưa hộ kinh doanh lên Bản đồ số thành phố cũng góp phần tăng khả năng nhận diện thương hiệu, quảng bá sản phẩm và mở rộng tiếp cận khách hàng trên môi trường mạng.

Thông qua hoạt động này, phường Liên Chiểu hướng đến hỗ trợ các hộ kinh doanh từng bước tiếp cận, ứng dụng tiện ích số, đổi mới phương thức quản lý và thanh toán, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.