Phường Liên Chiểu động thổ Dự án xây dựng điểm trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án. Ảnh: T.CÔNG

Dự lễ có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, giáo viên và đại diện phụ huynh học sinh.

Điểm trường được xây dựng tại khu đất A2-1 trên đường Đào Ngọc Chua (phường Liên Chiểu). Theo phương án thiết kế giai đoạn 1 đang được hoàn thiện, công trình dự kiến có khối nhà 5 tầng, trong đó các tầng 2, 3 và 4 bố trí 15 phòng học; tầng 1 dự kiến bố trí sảnh đa năng, phòng y tế, phòng bơm; tầng 5 bố trí thư viện, phòng nghỉ và phòng hội đồng giáo viên, kho, khu vệ sinh.

Phối cảnh điểm trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên tại khu đất A2-1 trên đường Đào Ngọc Chua, phường Liên Chiểu.

Các hạng mục phụ trợ gồm sân trường, nhà xe, cổng, tường rào và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Quy mô và công năng chính thức được thực hiện theo hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng DACINCO tài trợ 50 tỷ đồng giá trị xây lắp và trực tiếp thi công công trình, dự kiến hoàn thành, bàn giao vào tháng 7/2027.

Hiện Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên có 3.191 học sinh thuộc 73 lớp tại cơ sở chính và phân hiệu. Cơ sở vật chất còn thiếu phòng học, phòng chức năng; 15 lớp đang tổ chức học 1 buổi/ngày.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại lễ động thổ dự án. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh vai trò của giáo dục và đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống. Quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số đặt ra yêu cầu đầu tư, hoàn thiện hệ thống trường lớp. Việc xây dựng điểm trường mới đáp ứng yêu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất và nguyện vọng của phụ huynh, học sinh địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề cập việc huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, kết hợp đầu tư ngân sách với sự đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân. Thành phố ghi nhận sự đồng hành của DACINCO thông qua khoản tài trợ 50 tỷ đồng, góp phần chia sẻ thành quả phát triển kinh tế với cộng đồng.

Khi hoàn thành, điểm trường sẽ góp phần giảm quá tải trường lớp, từng bước bảo đảm điều kiện dạy học 2 buổi/ngày, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên trái) cùng lãnh đạo phường Liên Chiểu trao chứng nhận tài trợ và tặng hoa cảm ơn đại diện Tập đoàn Xây dựng DACINCO. Ảnh: T.CÔNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị UBND phường Liên Chiểu phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan và nhà tài trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn, thi công và DACINCO cần bảo đảm chất lượng, tiến độ, mỹ thuật, an toàn lao động, an toàn công trình và tuân thủ các quy định liên quan.

Ngành giáo dục và nhà trường chủ động chuẩn bị về tổ chức, đội ngũ, trang thiết bị, phương án khai thác để đưa công trình vào sử dụng hiệu quả, đúng mục đích ngay khi hoàn thành.