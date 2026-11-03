Phường Liên Chiểu cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ dân cố tình không bàn giao mặt bằng

Lực lượng chức năng thông báo đến người dân thông tin cưỡng chế trước khi tiến hành cưỡng chế. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo đó, cưỡng chế đối với hộ bà Nguyễn Thị Bụt tại thửa đất số 320, diện tích thu hồi 726,7m2 và thửa đất số 246, diện tích thu hồi 3.838,7m2 (tổ dân phố Tân Hiền, phường Liên Chiểu), hiện trạng nhà cấp 4, không ở.

Hộ bà Bụt thuộc diện thu hồi đất để triển khai dự án. Địa phương đã nhiều lần vận động, thực hiện bồi thường, hỗ trợ bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, song bà Bụt không chấp hành chủ trương bàn giao mặt bằng.

Xe ủi thực hiện cưỡng chế. Ảnh: TRỌNG HUY

Việc tổ chức cưỡng chế bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, đúng thẩm quyền; bảo đảm ổn định về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an toàn tuyệt đối về người và lực lượng tham gia cưỡng chế.