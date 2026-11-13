Phường Liên Chiểu biên soạn sách, làm phim về căn cứ cách mạng rừng Trung Sơn

Đảng ủy phường Liên Chiểu triển khai kế hoạch biên soạn tập sách và xây dựng phim tài liệu “Lịch sử căn cứ cách mạng rừng Trung Sơn”. Ảnh: PHẠM BÌNH

Theo kế hoạch, cuốn sách “Lịch sử căn cứ cách mạng rừng Trung Sơn” dự kiến dày 200 - 300 trang, số lượng in 1.500 bản; phim tài liệu đi kèm có thời lượng khoảng 20 - 30 phút.

Nội dung cuốn sách tập trung khái quát quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Trung Sơn cùng các giá trị sinh thái, văn hóa, tín ngưỡng cộng đồng; đặc biệt nhấn mạnh vai trò của rừng Trung Sơn - căn cứ cách mạng kiên trung trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Quá trình thực hiện sẽ tập trung sưu tầm, nghiên cứu, xác minh tư liệu lịch sử, hình ảnh, hiện vật; phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, cán bộ cách mạng qua các thời kỳ và người có uy tín tại địa phương nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan cùng giá trị tư liệu.

Dự kiến, cuốn sách sẽ hoàn thành, nghiệm thu, in ấn và phát hành vào tháng 7/2027; trong khi phim tài liệu dự kiến hoàn thiện vào tháng 6/2027.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm ghi nhận, tôn vinh và tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa cùng truyền thống cách mạng của quê hương.

Công trình cũng tạo nguồn tư liệu giá trị phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào cho các thế hệ hôm nay và mai sau.