Phường Lào Cai có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng - an ninh, là đầu mối giao thông trên hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Hệ thống giao thông kết nối, cửa khẩu quốc tế, cụm logistics, trung tâm thương mại và dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn có dân cư đông, lượng người đến làm việc, giao dịch, du lịch và lưu trú lớn, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng hoạt động để vi phạm pháp luật về ma túy.

Đặc biệt, lao động tự do tại khu vực cửa khẩu, hoạt động bốc xếp hàng hóa, lái xe đường dài và người từ địa phương khác đến làm việc, sinh sống đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý địa bàn. Nếu không chủ động nắm tình hình, kiểm soát các nhóm đối tượng và khu vực có nguy cơ, tội phạm ma túy có thể lợi dụng những biến động về dân cư, hoạt động giao thương để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp.

Nhận diện rõ đặc điểm đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường Lào Cai đã quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy. Lực lượng công an phối hợp với Tổ công tác 373 của tỉnh, bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, test nhanh ma túy, tập trung vào những nhóm có nguy cơ và khu vực trọng điểm. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, gắn với rà soát, lập hồ sơ quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện.

Theo đánh giá của Công an phường Lào Cai, địa bàn có đặc thù là khu vực cửa khẩu, diện tích rộng, dân cư đông, biến động lớn; số lượng người tạm trú, lưu trú, lao động tự do và khách du lịch nhiều, tạo áp lực đối với công tác quản lý. Đặc điểm biên giới, cửa khẩu quốc tế và giao thông liên vùng cũng tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng từ địa phương khác đến hoạt động, sử dụng ma túy.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, Công an phường Lào Cai đã đấu tranh, bắt giữ 18 vụ với 41 đối tượng liên quan đến ma túy, đồng thời phối hợp với Tổ công tác 373 của tỉnh bắt giữ 15 vụ với 40 đối tượng. Qua đó, góp phần ngăn chặn các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không để hình thành các ổ nhóm, đường dây và địa bàn phức tạp.

Công tác đấu tranh được thực hiện theo phương châm “cắt cung, chặn cầu”, kết hợp phòng ngừa từ sớm, từ xa với phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đấu tranh với tội phạm, phường Lào Cai chú trọng xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy. Các tổ an ninh cơ sở, tổ dân phố, ban, ngành, đoàn thể được huy động phối hợp tuyên truyền, rà soát địa bàn, nắm tình hình dân cư, kịp thời phát hiện và thông tin về những dấu hiệu bất thường.

Ông Phạm Văn Tà - Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở, tổ dân phố số 33 cho biết: “Thực hiện phong trào xây dựng phường Lào Cai không ma túy, lực lượng an ninh cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đến từng ngõ, từng nhà để rà soát, tuyên truyền và phát phiếu khảo sát. Người dân trong tổ đồng tình, tích cực phối hợp; khi phát hiện dấu hiệu bất thường đều thông báo cho lực lượng chức năng. Nhờ vậy, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được giữ ổn định”.

Sự tham gia của người dân có ý nghĩa quan trọng, bởi mỗi hộ gia đình, mỗi tổ dân phố là một kênh nắm thông tin sát thực tế. Khi người dân nâng cao cảnh giác, không bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm và chủ động cung cấp thông tin, lực lượng chức năng có thêm điều kiện phát hiện nguy cơ ngay từ cơ sở. Đây cũng là nền tảng để công tác phòng, chống ma túy không chỉ dựa vào hoạt động kiểm tra, xử lý mà trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng.

Đến nay, phường Lào Cai hoàn thành các tiêu chí “3 không” về ma túy, gồm: không có tụ điểm phức tạp về ma túy; không có điểm phức tạp về ma túy và không có điểm bán lẻ ma túy. Cùng với đó là các tiêu chí “3 được”: 100% người nghiện được áp dụng hình thức cai nghiện phù hợp; 100% người sử dụng trái phép chất ma túy được lập hồ sơ quản lý chặt chẽ; tội phạm về trật tự xã hội liên quan đến ma túy trên địa bàn được kéo giảm sâu.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hoan, thời gian tới, công an phường tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, duy trì tuần tra, kiểm soát, rà soát các đối tượng và khu vực tiềm ẩn nguy cơ, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Mục tiêu là giữ vững các tiêu chí đã đạt được, đấu tranh quyết liệt với tội phạm, không để phát sinh điểm nóng về ma túy.

Nhiệm vụ phòng, chống ma túy tại phường Lào Cai đòi hỏi sự chủ động, thường xuyên và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Giữ vững địa bàn không ma túy không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới mà còn tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động giao thương qua cửa khẩu.