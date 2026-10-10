Phường Lào Cai, xã Mù Cang Chải: Đi bộ, chạy đồng hành hưởng ứng phong trào rèn luyện thể thao

Sáng 10/10, tại trụ sở UBND - HĐND phường Lào Cai, phường tổ chức Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Quang cảnh lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Thùy Dung - Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, với đặc thù công việc văn phòng, cán bộ, công chức thường chịu áp lực cao, làm việc liên tục bên máy tính và bàn giấy, nếu không chủ động rèn luyện thì sức khỏe, tinh thần dễ suy giảm. Vì vậy, rèn luyện thể dục thể thao không chỉ là quyền lợi cá nhân mà còn là trách nhiệm công vụ. Có trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể dẻo dai mới giúp nâng cao hiệu suất công tác, phục vụ Nhân dân và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân gương mẫu đi đầu, chủ động đăng ký, duy trì lịch tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp; biến vận động thành nhu cầu hằng ngày với tinh thần “Khỏe để phụng sự Tổ quốc, khỏe để phục vụ Nhân dân”.

Cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân phường Lào Cai đi bộ hưởng ứng phong trào.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đã cùng tham gia đi bộ hưởng ứng phong trào.

Mù Cang Chải: Hơn 500 người chạy đồng hành hưởng ứng

Sáng cùng ngày, tại sân Tiểu khuôn viên thôn Trung tâm, UBND xã Mù Cang Chải tổ chức phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026. Tham dự có lãnh đạo UBND xã cùng đông đảo cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn.

Cán bộ, công chức, học sinh và Nhân dân xã Mù Cang Chải chạy đồng hành hưởng ứng phong trào.

Ngay sau khi theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ phát động từ Thủ đô Hà Nội, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân xã Mù Cang Chải đã tham gia chạy đồng hành hưởng ứng. Cung đường chạy xuất phát từ sân Tiểu khuôn viên thôn Trung tâm, ra Quốc lộ 32 đến ngã ba Bến xe khách, vào cầu La Phu Khơ, theo đường vành đai thôn Kim Nọi và kết thúc tại đầu cầu Kim Nọi, trung tâm xã.

Chính quyền địa phương kêu gọi mỗi người dân, từ người già đến trẻ nhỏ, chủ động chọn một môn thể thao yêu thích, phù hợp để tập luyện hằng ngày, nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe cá nhân và cộng đồng.