Phường Lào Cai và huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) tổ chức tọa đàm

Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu do ông Lý Khai Tường - Bí thư Tổ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu làm Trưởng đoàn.

Lãnh đạo phường Lào Cai đón đoàn Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lào Cai cùng lãnh đạo HĐND, các ban, cơ quan, đơn vị thuộc phường.

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh Lào Cai đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp, cửa khẩu và logistics, phát huy vị trí trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai hiện là một đầu mối quan trọng kết nối Việt Nam và các nước ASEAN với khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Đoàn khảo sát tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới.

Đoàn đã khảo sát Khu công nghiệp Cam Đường, Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, Khu công nghiệp Phú Xuân, Khu công nghiệp Phú Xuân 1, Khu công nghiệp Đông Phố Mới và khu vực ga đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Đoàn khảo sát tại Khu công nghiệp Phú Xuân.

Tại các điểm khảo sát, Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu được giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của các khu, cụm công nghiệp. Đặc biệt, các khu, cụm công nghiệp đều kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tạo điều kiện giao lưu, phát triển kinh tế giữa các địa phương của hai nước.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, tại buổi tọa đàm, Đoàn đại biểu phường Lào Cai đã thông tin về vị trí, vai trò, chức năng của HĐND phường; đồng thời đề xuất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới như: duy trì các cuộc gặp gỡ, tọa đàm và trao đổi đoàn phù hợp với quy định của pháp luật và cơ chế đối ngoại của mỗi bên; nghiên cứu tổ chức khảo sát, trao đổi theo từng chuyên đề mà hai bên quan tâm; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm giám sát đối với những vấn đề có tác động trực tiếp đến đời sống người dân hai bên biên giới; phát huy vai trò của đại biểu dân cử, tạo điều kiện để các ban và đại biểu hai bên giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị ngay từ cấp cơ sở.

Đoàn đại biểu phường Lào Cai tham dự tọa đàm.

Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam giới thiệu về mô hình, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của cơ quan dân cử các cấp huyện Hà Khẩu.

Trong thời gian tới, đoàn mong muốn tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trong hoạt động của cơ quan dân cử hai bên; đề xuất duy trì các hoạt động thăm hỏi, trao đổi; tích cực trao đổi trong xây dựng văn bản pháp luật, công tác giám sát; đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cho đại biểu dân cử hai bên và giao lưu văn hóa, giáo dục, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai bên biên giới.

Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu tham dự tọa đàm.

Thông qua hoạt động khảo sát, tọa đàm, hai bên tăng cường hiểu biết về mô hình tổ chức, chức năng, phương thức hoạt động của cơ quan dân cử ở cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm trong quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát việc thực thi pháp luật, phục vụ lợi ích chính đáng của Nhân dân hai bên biên giới. Đây cũng là dịp giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về công nghiệp, giao thông và logistics của Lào Cai trong giai đoạn phát triển mới.

Đoàn đại biểu phường Lào Cai và Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu tặng quà lưu niệm.