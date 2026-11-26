Tham dự có ông Nguyễn Duy Long - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Lào Cai; bà Vương Cát Vũ - Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch huyện Hà Khẩu cùng đại diện các cơ quan chuyên môn hai địa phương.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Hai bên giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch; trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản và tổ chức hoạt động văn hóa cộng đồng. Ông Nguyễn Duy Long nhấn mạnh sự gắn kết về địa lý, giao thương và những nét tương đồng văn hóa là nền tảng tăng cường giao lưu Nhân dân, phát triển du lịch.

Đại biểu dự buổi tọa đàm.

Phường Lào Cai đề xuất phối hợp quảng bá, kết nối điểm đến, sản phẩm du lịch; luân phiên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; trao đổi đoàn, học tập kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến du lịch.

Hai bên đề xuất nghiên cứu tổ chức “Ngày hội Văn hóa vùng biên” luân phiên hằng năm. Ngày hội đầu tiên dự kiến diễn ra tại phường Lào Cai vào tháng 11/2027, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, gồm trưng bày sản phẩm đặc trưng, giới thiệu ẩm thực truyền thống, giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc và quảng bá sản phẩm du lịch.

Đại biểu hai địa phương chụp ảnh lưu niệm tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung (tổ dân phố 44, phường Lào Cai).

Trong chương trình, đoàn đại biểu Hà Khẩu tham quan Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung và di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai bên hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên, duy trì trao đổi thông tin, kinh nghiệm và từng bước cụ thể hóa hợp tác, góp phần phát triển văn hóa, du lịch, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị.