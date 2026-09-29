Phường Lào Cai và huyện Hà Khẩu tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên truyền

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía phường Lào Cai có đồng chí Trần Thị Luyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường cùng lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của phường.

Đại diện phường Lào Cai đón Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu. Ảnh: Ngọc Bằng

Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu do bà Vương Tâm Yến - Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Huyện ủy Hà Khẩu, Giám đốc Cục Phát thanh và Truyền hình huyện Hà Khẩu làm trưởng đoàn.

Tại tọa đàm, hai bên đã thông tin khái quát về tình hình, kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa và thông tin đối ngoại; đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Quang cảnh tọa đàm.

Nội dung trao đổi tập trung vào việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội trong công tác thông tin; nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng, tiềm năng du lịch và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội.

Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền bảo vệ môi trường khu vực biên giới; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và giao lưu Nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu tham quan không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Trường THCS Lê Quý Đôn và Trường THPT Lào Cai.

Là hai địa phương láng giềng, có chung đường biên giới và nhiều nét tương đồng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phường Lào Cai và huyện Hà Khẩu thống nhất tiếp tục duy trì mối liên hệ thường xuyên, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Trong đó, hai bên chú trọng trao đổi kinh nghiệm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội nhằm lan tỏa thông tin tích cực, kịp thời đến Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh trao đổi thông tin, tư liệu để quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, du lịch và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai và Hà Khẩu, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác, phát triển kinh tế cửa khẩu và thương mại biên giới.

Phường Lào Cai tặng quà Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu. Ảnh: Ngọc Bằng

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu đã tham quan một số địa điểm trên địa bàn phường Lào Cai như Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung tại Tổ dân phố 44 Bản Phiệt; Di tích lịch sử quốc gia Hồ Chí Minh; Trường THCS Lê Quý Đôn và Trường THPT Lào Cai.

Tại các điểm đến, đoàn được giới thiệu về lịch sử, văn hóa địa phương; tham quan không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng tại khu dân cư và trường học, qua đó tìm hiểu thêm về công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tư tưởng và các hoạt động giao lưu hữu nghị trên địa bàn.

Đoàn đại biểu huyện Hà Khẩu và phường Lào Cai cùng chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình tọa đàm và giao lưu góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Ban Tuyên truyền Huyện ủy Huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trong lĩnh vực tuyên truyền, văn hóa, tư tưởng và thông tin đối ngoại.

Qua đó, góp phần củng cố tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hai địa phương, cùng xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.