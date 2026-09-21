Phường Lào Cai tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Sáng 21/9, Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm phường Lào Cai đã kiểm tra một số cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung vào các mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Trung thu như bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát và thực phẩm bao gói sẵn.

Bánh Trung thu là mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu.

Tại các cơ sở, đoàn kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; thông tin trên nhãn sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng; điều kiện bảo quản và vệ sinh khu vực kinh doanh.

Đối với bánh Trung thu và các loại thực phẩm có yêu cầu bảo quản, đoàn lưu ý chủ cơ sở thực hiện đúng điều kiện bảo quản theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh để sản phẩm bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, độ ẩm hoặc các yếu tố từ môi trường bên ngoài.

Kiểm tra hạn sử dụng, nguồn gốc, xuất xứ bánh Trung thu.

Qua kiểm tra, đoàn kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở nhận diện, kiểm soát nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong quá trình nhập hàng, bảo quản và bán sản phẩm.

Các cơ sở được yêu cầu chủ động kiểm tra hàng hóa trước khi đưa ra thị trường; không kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu bất thường về bao bì, chất lượng.

Kiểm tra các mặt hàng bánh kẹo được tiêu thụ nhiều dịp Tết Trung thu.

Hoạt động kiểm tra được phường Lào Cai triển khai trong thời điểm nhu cầu mua sắm thực phẩm phục vụ Tết Trung thu tăng, góp phần kiểm soát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, hạn chế nguy cơ thực phẩm không bảo đảm an toàn đến tay người tiêu dùng, nhất là trẻ em.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn bánh Trung thu và các sản phẩm thực phẩm tại những cơ sở có địa chỉ rõ ràng; sản phẩm có đầy đủ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản. Người dân không nên mua, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bất thường về bao bì, màu sắc, mùi vị.