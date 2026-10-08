Phường Lào Cai tăng cường giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng bạo lực học đường, tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật và những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trường học.

Theo báo cáo, từ tháng 5/2026 đến nay, trên địa bàn phường Lào Cai xảy ra 7 vụ việc với 9 trường hợp người chưa thành niên vi phạm pháp luật, liên quan đến các hành vi, tội danh như mua bán trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm, trộm cắp tài sản và xâm phạm sức khỏe người khác chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, sự tác động của mạng xã hội đang đặt ra những thách thức mới trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên. Một số hội, nhóm kín trên không gian mạng có nguy cơ bị lợi dụng để lôi kéo, tụ tập, giải quyết mâu thuẫn, tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc nghiêm trọng.

Quang cảnh hội nghị triển khai các giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường trên địa bàn phường Lào Cai.

Trước thực trạng trên, phường Lào Cai xác định phòng ngừa bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình.

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục đã phối hợp với Công an phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, phòng, chống ma túy, bảo đảm an toàn giao thông và sử dụng mạng xã hội an toàn cho 100% học sinh.

Cùng với công tác giáo dục, phường tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học. Đội Trật tự đô thị thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường phối hợp duy trì trật tự hành lang, vỉa hè, nhất là tại các khu vực cổng Trường THCS Lê Quý Đôn, THPT Lào Cai và THCS Kim Tân, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông và phát sinh các vụ việc phức tạp.

Đại diện các trường học, tổ dân phố trao đổi giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở giáo dục, tổ dân phố và lực lượng chức năng thảo luận, phân tích nguyên nhân, nhận diện những yếu tố có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật ở người chưa thành niên; đồng thời đề xuất giải pháp phát hiện sớm, quản lý, giáo dục và hỗ trợ học sinh có nguy cơ cao.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn nhận diện, quản lý, phòng ngừa người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật theo quy định, hướng dẫn của Bộ Công an. Trong đó, trọng tâm là nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa gia đình, nhà trường, chính quyền cơ sở và lực lượng Công an, kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Đồng chí Trần Thị Thùy Dung - Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thùy Dung - Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh; chủ động nắm bắt diễn biến tâm lý, các mối quan hệ và những biểu hiện có nguy cơ dẫn đến vi phạm để kịp thời hỗ trợ, giáo dục.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và Công an phường trong quản lý học sinh ngoài giờ học, nhất là việc sử dụng Internet, mạng xã hội và tham gia các hoạt động ngoài nhà trường.

Đối với Đoàn Thanh niên, cần phát huy vai trò trong tổ chức hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể thao, tình nguyện, tạo sân chơi bổ ích, môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu nhi.

Công an phường tiếp tục tăng cường rà soát, quản lý, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, chủ động phòng ngừa các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.