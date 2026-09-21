Phường Lào Cai ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị khu vực Chợ Du lịch

Đợt ra quân nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, từng bước lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Các lực lượng tham gia lễ ra quân.

Trong đợt cao điểm, các lực lượng tập trung kiểm tra khu vực cổng, lối ra vào Chợ Du lịch Lào Cai và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Phạm Hồng Thái, Mạc Đĩnh Chi, Tôn Thất Thuyết, Già Tượng, Phạm Ngũ Lão, Ngô Văn Sở; nhất là các điểm giao cắt, khu vực tập trung đông người, phương tiện và những vị trí thường xuyên phát sinh hoạt động kinh doanh, buôn bán, tập kết hàng hóa, dừng, đỗ phương tiện.

Các lực lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; tập kết hàng hóa, vật dụng; dựng, đặt biển quảng cáo, bàn ghế, mái che; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định; xả rác, tập kết phế thải không đúng nơi quy định và các hành vi ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Cùng với đó, lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở kinh doanh thực phẩm, hàng ăn, thức ăn chế biến sẵn và dịch vụ ăn uống; chú trọng nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm, điều kiện bảo quản, chế biến, dụng cụ, khu vực kinh doanh và vệ sinh của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của hộ kinh doanh tại Chợ Du lịch.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 21/9 đến khi hoàn thành, tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tại những khung giờ và vị trí trọng điểm.

Sau đợt cao điểm, phường tiếp tục duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời xử lý các trường hợp tái vi phạm, không để tái diễn tình trạng họp chợ, kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Thông qua đợt ra quân, phường Lào Cai hướng tới tạo chuyển biến về trật tự đô thị khu vực Chợ Du lịch, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hộ kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn, sạch đẹp.