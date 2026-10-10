Phường Lào Cai phát động Chiến dịch làm sạch dữ liệu tại 46 tổ dân phố

Nghi thức bấm nút phát động chiến dịch “Dữ liệu Đúng - Đủ - Sạch - Sống tại các khu dân cư” hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 của phường Lào Cai.

Nổi bật là lễ phát động ra quân chiến dịch “Dữ liệu Đúng - Đủ - Sạch - Sống tại các khu dân cư”, kết hợp tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia. Chiến dịch nhằm huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, Tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tại cơ sở; trực tiếp hỗ trợ người dân rà soát thông tin hộ gia đình, kiểm tra thông tin cá nhân, phản ánh những dữ liệu chưa chính xác, chưa đầy đủ hoặc có biến động tại 46 tổ dân phố; đồng thời hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu.

Dịp này, phường tổ chức tập huấn kiểm tra, rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, tạo cơ sở dữ liệu chính xác, thống nhất, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và “Thanh niên phường Lào Cai nói không với ma túy, bạo lực học đường”.

Hưởng ứng các hoạt động chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên phường Lào Cai triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và “Thanh niên phường Lào Cai nói không với ma túy, bạo lực học đường”. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

Thông qua các hoạt động, phường Lào Cai tiếp tục lan tỏa tinh thần chủ động chuyển đổi, tích cực ứng dụng công nghệ số, góp phần tạo ra những kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn.