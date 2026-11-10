Phường Lào Cai mở lại chợ đêm Kim Tân

Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm tươi sống Kim Tân từng là địa điểm giao thương sầm uất của thành phố Lào Cai cũ. Được hình thành trên cơ sở chuyển hoạt động kinh doanh từ chợ đêm Cốc Lếu ven sông Hồng, chợ Kim Tân trở thành nơi tập kết, phân phối nông sản lớn của tỉnh.

Chợ đầu mối nông sản, thực phẩm tươi sống Kim Tân từng là địa điểm giao thương sầm uất của thành phố Lào Cai.

Mỗi đêm, hàng trăm tấn rau, củ, quả và thực phẩm tươi sống từ các vùng sản xuất được đưa về đây, sau đó phân phối đi các tỉnh, thành phố miền xuôi, Lai Châu, khu du lịch Sa Pa và hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Lào Cai cũ.

Hoạt động mua bán tại chợ thường bắt đầu từ đêm và kéo dài đến sáng sớm. Ngoài các thương lái, chủ cơ sở kinh doanh đến thu mua hàng hóa số lượng lớn, chợ còn phục vụ nhu cầu mua thực phẩm tươi sống của người dân.

Với hoạt động giao thương sôi động, chợ Kim Tân từng giữ vai trò quan trọng trong tiêu thụ nông sản cho nông dân và cung ứng hàng hóa cho thị trường.

Việc khôi phục lại chợ đêm Kim Tân đáp ứng nhu cầu giao thương và nguyện vọng của tiểu thương.

Năm 2021, hoạt động chợ đêm Kim Tân tạm dừng, các tiểu thương chuyển sang kinh doanh tại chợ Châu Úy, nay thuộc phường Cam Đường. Sau thời gian gián đoạn, trước nhu cầu giao thương hàng hóa và nguyện vọng của các hộ kinh doanh, phường Lào Cai đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lại hoạt động chợ đêm tại địa điểm cũ.

Đối với các tiểu thương từng gắn bó với chợ Kim Tân, việc chợ hoạt động trở lại là tin vui sau nhiều năm chuyển địa điểm kinh doanh. Khu vực chợ Kim Tân có mặt bằng rộng, giao thông thuận tiện, phù hợp với hoạt động tập kết, bốc dỡ và vận chuyển nông sản. Đây là lợi thế đối với các hộ chuyên thu mua, phân phối hàng hóa với số lượng lớn.

Bà Trần Thị Hà, tiểu thương kinh doanh tại chợ cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi chợ được mở lại và mong muốn địa phương tổ chức, quản lý tốt các hoạt động để tiểu thương yên tâm kinh doanh lâu dài”.

Một trong những thuận lợi khi tổ chức lại hoạt động chợ đêm Kim Tân là hệ thống cơ sở vật chất đã được đầu tư, vị trí kết nối giao thông thuận tiện. Việc đưa chợ vào hoạt động trở lại giúp khai thác hiệu quả hạ tầng thương mại sẵn có, tạo thêm địa điểm tập kết, trao đổi hàng hóa cho các hộ kinh doanh trên địa bàn và thương lái từ các địa phương khác.

Ông Hoàng Kim Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai cho biết, việc tổ chức lại hoạt động chợ đêm Kim Tân xuất phát từ nhu cầu giao thương hàng hóa và nguyện vọng của các tiểu thương. Với lợi thế về cơ sở vật chất, mặt bằng và kết nối giao thông, địa phương mong muốn phát huy vai trò của chợ đầu mối trong thu mua, phân phối nông sản, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ.

Đại diện chính quyền địa phương gặp gỡ, trò chuyện với tiểu thương trong ngày đầu mở lại chợ.

Để chợ hoạt động ổn định, phường chú trọng bố trí các khu vực kinh doanh phù hợp, tổ chức giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, tạo thuận lợi cho tiểu thương, người dân kinh doanh, mua bán lâu dài.

Không chỉ phục vụ nhu cầu trao đổi, mua bán của người dân trên địa bàn, chợ đêm Kim Tân còn có điều kiện phát triển thành đầu mối kết nối hàng hóa giữa các vùng sản xuất nông nghiệp của Lào Cai với thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Thông qua hoạt động của các thương lái, doanh nghiệp và cơ sở phân phối, nông sản địa phương có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Lai Châu, các tỉnh Tây Bắc, miền xuôi và mở rộng kết nối thương mại qua biên giới.

Việc tổ chức lại hoạt động chợ đêm Kim Tân góp phần đáp ứng nhu cầu kinh doanh của tiểu thương, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất đã đầu tư, đồng thời tạo thêm điều kiện phát triển mạng lưới thu mua, phân phối nông sản.

Với lợi thế về vị trí và kết nối giao thông, chợ được kỳ vọng sẽ từng bước khôi phục vai trò đầu mối giao thương, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phường Lào Cai.