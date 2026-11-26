Quang cảnh lễ khánh thành nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Lào Cai.

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo Nhân dân và các hộ gia đình được hỗ trợ.

Các đại biểu dự lễ khánh thành.

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lào Cai đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Các công trình được khởi công từ tháng 7/2026, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí hỗ trợ là 350 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa do các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm đóng góp. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, các hộ gia đình đã huy động gần 1,5 tỷ đồng vốn đối ứng từ nguồn tiền tích lũy và sự hỗ trợ, vay mượn của anh em, họ hàng để xây dựng nhà ở.

Sau hơn 3 tháng thi công, các công trình đã hoàn thành, bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và bảo đảm an toàn cho các hộ gia đình.

Các hộ gia đình kiểm đếm, ký xác nhận nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Trong quá trình thi công, Nhân dân tại các tổ dân phố còn tích cực đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng, hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, san lấp mặt bằng, vận chuyển vật tư, góp phần giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và Nhân dân trong công tác chăm lo đời sống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm của cộng đồng. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, huy động nguồn lực hỗ trợ các hộ còn khó khăn về nhà ở; quan tâm tạo sinh kế, hỗ trợ việc làm, giúp người dân nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững; mong muốn các hộ gia đình sau khi có nhà ở kiên cố tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo phường Lào Cai trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo phường đã trao kinh phí hỗ trợ cho 7 hộ gia đình; thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đồng thời đến thăm, động viên và chung vui với các gia đình trong những ngôi nhà mới.

Các đại biểu tham quan ngôi nhà mới của hộ gia đình được hỗ trợ.

Việc khánh thành, bàn giao nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của cộng đồng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân trên địa bàn phường Lào Cai.