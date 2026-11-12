Phường Lào Cai huy động gần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phường Lào Cai huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đến thời điểm này, 16 nhà đã được khánh thành và đi vào sử dụng, 4 nhà đang thi công.

Việc hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở là hoạt động an sinh xã hội được phường Lào Cai đặc biệt quan tâm trong thời gian qua và đang phát huy hiệu quả. Không chỉ hỗ trợ kinh phí làm nhà, địa phương còn hướng dẫn, giúp đỡ các hộ tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo trên địa bàn phường trong năm 2026.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn giúp người dân an cư, vươn lên trong cuộc sống.

Những ngôi nhà được xây dựng từ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền phường Lào Cai giúp các hộ vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Việc làm này cũng cho thấy nỗ lực của địa phương trong nâng cao đời sống người dân và không để ai bị bỏ lại phía sau, lấy kết quả chăm lo đời sống Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Đây cũng là nền tảng cốt lõi để địa phương xây dựng thành công mô hình phường xã hội chủ nghĩa, giai đoạn 2025 - 2030.