Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lào Cai đã tiếp nhận trên 21.400 hồ sơ, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến là 88,9%; còn lại 11,1% hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, dịch vụ bưu chính.

Công dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lào Cai.

Đến thời điểm này, số lượng hồ sơ đã giải quyết là trên 21.300 hồ sơ. Trong đó, 98,8% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn; quá hạn 1,2%. Hiện còn 120 hồ sơ đang giải quyết và đều trong hạn.

Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân.

Việc đảm bảo giải quyết các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lào Cai thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn, đẩy mạnh chuyển đổi số và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng thuận tiện, hiệu quả hơn.