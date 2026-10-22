Phường Lào Cai giải ngân khoản vay đầu tiên cho 1 trường hợp sau cai nghiện ma túy

Thực hiện Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 03/3/2026 của Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, sáng 22/10, Công an phường Lào Cai, Tổ tiết kiệm và vay vốn Hội nông dân phường Lào Cai phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Cam Đường tiến hành giải ngân khoản vay đầu tiên cho 1 trường hợp sau cai nghiện ma túy trên địa bàn phường Lào Cai.

Vợ của anh L. đại diện nhận tiền hỗ trợ vay vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Cam Đường.

Khoản vay được giải ngân trị giá 100 triệu đồng, cho hộ bà N.T.H, có chồng là V.V.L, người sau cai nghiện ma túy, để thực hiện kinh doanh dịch vụ ăn sáng.

Khoản vay được áp dụng lãi suất 6,24%/năm theo quy định (bằng lãi suất cho vay hộ nghèo).

Thời hạn cho vay, hình thức trả nợ được thực hiện theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Cam Đường hỗ trợ người sau cai nghiện tiếp cận nguồn vốn vay.

Đây là chính sách có ý nghĩa xã hội đặc biệt, mang tính nhân văn của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới, phường Lào Cai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Cam Đường và khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đối với người sau cai nghiện, đồng thời tổ chức rà soát đúng đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện để cho vay vốn.