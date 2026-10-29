Phường Lào Cai: Gần 200 đại biểu nghe tuyên truyền về chuyển đổi số, pháp luật và đối ngoại

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin đối ngoại.

Tại hội nghị, các đại biểu theo dõi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật “Tôi hiểu rồi” do đội tuyên truyền của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện. Tiểu phẩm truyền tải những nội dung pháp luật gần gũi với đời sống, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, Nhân dân.

Các đại biểu cũng nghe hai chuyên đề: “Nhận diện thông tin xấu độc và lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng”; “Ba văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc" và giới thiệu mô hình Hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh.

Các đại biểu dự hội nghị tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin đối ngoại.

Thông qua hội nghị, đại biểu được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa thông tin xấu độc và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; nâng cao hiểu biết về các văn kiện pháp lý liên quan đến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Tiểu phẩm “Tôi hiểu rồi” do đội tuyên truyền của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện.

Hoạt động cũng góp phần thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”, nâng cao kỹ năng số, ý thức sử dụng không gian mạng an toàn và phát huy vai trò của cán bộ cơ sở trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.