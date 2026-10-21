Phường Lào Cai: Chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng tuyển quân

Mới 18 tuổi, em Nguyễn Thành Chung ở tổ 20, phường Lào Cai, đã chủ động viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Chung chia sẻ: “Em ý thức được trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc nên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội”.

Còn em Lê Văn Dương, sinh năm 2005 ở tổ 29, phường Lào Cai, dù đã có công việc ổn định nhưng vẫn quyết định viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dương cho biết, em mong muốn trúng tuyển trong đợt tuyển quân năm nay để có cơ hội rèn luyện bản thân, nâng cao ý thức kỷ luật và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Những lá đơn tình nguyện như của Chung và Dương thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ địa phương. Đây cũng là tín hiệu tích cực trong công tác tạo nguồn, góp phần giúp địa phương chủ động hơn trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Để chuẩn bị tốt nguồn tuyển quân, UBND phường Lào Cai đã triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Theo đồng chí Cù Huy Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Lào Cai, qua tổ chức rà soát, xét duyệt, có nhiều công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển.

Nhờ sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND phường và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, đến nay, phường đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu khám sơ tuyển, bảo đảm đúng tiến độ. Công dân tham gia khám, ý thức tốt, không có trường hợp vắng mặt.

Nhờ làm tốt công tác rà soát, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027, đã có hơn 30 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đồng chí Cù Huy Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Lào Cai, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các ngành, đoàn thể và tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân; phối hợp với chính quyền cơ sở thăm hỏi, động viên các gia đình có thanh niên trong diện sơ tuyển, nhất là những trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Việc nắm chắc hoàn cảnh, tư tưởng của thanh niên và gia đình ngay từ đầu giúp địa phương chủ động trong công tác tuyển quân, tạo sự đồng thuận và giúp thanh niên yên tâm thực hiện nghĩa vụ. Đáng chú ý, bên cạnh những công dân thuộc diện gọi nhập ngũ, nhiều thanh niên học xong THPT cũng chủ động viết đơn tình nguyện, góp phần bổ sung nguồn tuyển quân cho địa phương.

Thực tế từ mùa tuyển quân năm 2026 cho thấy, sự chủ động trong rà soát, quản lý nguồn và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần giúp phường Lào Cai hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được, Ban CHQS phường tiếp tục xác định công tác quản lý nguồn, tuyên truyền, vận động phải được triển khai thường xuyên, liên tục, không chờ đến khi có chỉ tiêu tuyển quân mới bắt đầu thực hiện.

Từ việc rà soát từng công dân, nắm tâm tư, nguyện vọng đến tuyên truyền, vận động các gia đình, công tác tuyển quân năm 2027 tại phường Lào Cai đang được chuẩn bị từ sớm, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và tổ dân phố. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định, bảo đảm công khai, công bằng, đúng đối tượng, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ.