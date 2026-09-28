Phường Lào Cai: 90/111 chi bộ, đảng bộ xây dựng mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Chi bộ UBND phường Lào Cai ra mắt mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Các mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ quan, đơn vị, khu dân cư, trường học được xây dựng theo hướng gần gũi, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; bố trí hình ảnh, tư liệu, sách, báo, các bài nói, bài viết, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thiết kế không gian đọc sách cộng đồng, tủ sách, thư viện âm thanh, âm nhạc.

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng và khai thác “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; ứng dụng mã QR, bảng tin số, học liệu số kết nối đến kho tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, lịch sử địa phương, sách điện tử, phim tư liệu, câu chuyện về Bác và các chuyên đề học tập hằng năm, tạo điều kiện để cán bộ, Nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và học tập.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lào Cai tham quan “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Chi bộ Tổ dân phố số 18 Kim Tân.

Ngay sau khi các mô hình đi vào hoạt động, Đảng ủy phường Lào Cai chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức các hoạt động hằng tháng tại “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị với các hình thức: tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, trưng bày, giới thiệu sách, kể chuyện về Bác, chiếu phim tư liệu, ngày hội đọc sách.