Phường Láng: Xóa sổ 'điểm đen' rác thải, khơi thông điểm nghẽn môi trường bằng mô hình tự quản

Mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, đô thị văn minh, xây dựng tuyến phố nở hoa, "sáng - xanh - sạch - đẹp". Ảnh: Phạm Mạnh

Theo đó, ngày 9-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường, Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phường Láng và nhân dân địa phương tổ chức gắn biển công trình "Tuyến phố tự quản, nở hoa" nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026); 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Quá trình đô thị hóa nhanh cùng mật độ dân cư đông đúc luôn đặt ra áp lực lớn lên hạ tầng cơ sở. Tại phường Láng, bài toán xử lý rác thải đô thị từng là một điểm nghẽn dai dẳng. Nhiều khu vực vỉa hè, chân tường rào, hay các khoảng không gian giáp ranh giữa các khu dân cư thường xuyên bị biến thành nơi tập kết rác thải tự phát.

Những "điểm đen" này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm xấu mỹ quan đô thị và gây bức xúc kéo dài trong cư dân. Mặc dù lực lượng chức năng nhiều lần tổ chức các đợt ra quân thu dọn, nhưng do thiếu cơ chế duy trì, tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng nhanh chóng tái diễn. Thực tế này đòi hỏi địa phương phải thay đổi phương thức quản lý theo hướng căn cơ và bền vững hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Láng thông tin về quá trình triển khai công trình. Ảnh: Phạm Mạnh

Báo cáo về kết quả triển khai, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Láng cho biết, công trình được khởi công từ cuối tháng 8-2026. Sau hơn một tháng triển khai khẩn trương, những khóm hoa đầu tiên đã ra hoa tại ba tuyến phố Hoàng Ngọc Phách, Nguyên Hồng, Vũ Ngọc Phan. Dự án đã trồng thành công 1.300 cây hoa tại 61 gốc cây với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng được trích hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.

Công trình có sự tham gia không quản ngại nắng mưa của các hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên tại 5 tổ dân phố 21, 22, 23, 24, 25. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà nhấn mạnh, việc làm đẹp 61 gốc cây này nhằm mục tiêu nâng cao ý thức cộng đồng, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, không có chân rác và xả rác dưới gốc cây".

Mô hình "Tuyến phố tự quản - nở hoa" được hiện thực hóa dựa trên nguyên tắc huy động sức mạnh tổng hợp từ cơ sở. Cấp ủy chi bộ định hướng, Tổ dân phố cùng các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên được giao trực tiếp quản lý từng khu vực. Hội viên và nhân dân sinh sống dọc tuyến phố luân phiên chăm sóc cây xanh, đồng thời trở thành tai mắt giám sát chéo, kiên quyết ngăn chặn và báo cáo các hành vi xả rác sai quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Láng kỳ vọng công trình này sẽ đem lại nhiều thay đổi tích cực cho nhân dân. Ảnh: Phạm Mạnh

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Láng yêu cầu: "Gắn biển là khởi đầu của nhiều hành động, hoa được trồng phải có người chăm sóc, tưới nước". Một tuyến phố có biển tự quản thì yêu cầu kiên quyết là phải sạch sẽ, không còn rác thải. Tuyến phố tự quản nở hoa phải được gắn kết chặt chẽ với việc giải quyết các điểm nghẽn của phường, gắn với vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, giữ gìn lòng đường vỉa hè và xây dựng nếp sống văn minh. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phải duy trì nhân rộng mô hình này thành một phong trào sâu rộng, và từ phong trào chuyển hóa thành thói quen, nếp sống của từng cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo phường trao những cây hoa đại diện cho sự bàn giao tới đại diện các đơn vị. Ảnh: Phạm Mạnh

Sự chuyển đổi từ khu tập kết rác thành đường hoa đã mang lại hiệu quả thực tiễn rõ rệt. Việc kiến tạo một không gian xanh sạch tự thân nó đã hình thành "hàng rào sinh thái", đánh mạnh vào nhận thức và lòng tự trọng của cộng đồng, triệt tiêu tâm lý vứt rác theo đám đông. Người dân từ chỗ thụ động phó mặc việc dọn dẹp cho công nhân môi trường, nay trở thành chủ thể trực tiếp bảo vệ không gian sống. Điểm nghẽn về vệ sinh môi trường được khơi thông bằng chính sự tự giác và tính kỷ luật của cộng đồng.