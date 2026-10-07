Phường Láng thông qua Đề án sắp xếp tổ chức đảng

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Mạnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Dân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng nhấn mạnh, việc sắp xếp lại tổ chức đảng thuộc Đảng ủy phường không chỉ để bảo đảm tính đúng đắn về mặt tổ chức, mà mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng lãnh đạo. Đồng chí yêu cầu bộ máy mới sau khi kiện toàn phải được vận hành ngay lập tức, phân định rõ trách nhiệm, tuyệt đối không để quá trình chuyển giao bộ máy làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào nghị quyết đầu tiên dành cho Đoàn Thanh niên phường. Ảnh: Phạm Mạnh

Đã từng nhiều năm làm công tác Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội phường đã có những kiến nghị, bổ sung xác đáng nhằm hoàn thiện dự thảo. Ảnh: Phạm Mạnh

Đối với Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của phường dành riêng cho Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Láng.

Đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng từ các Ủy viên Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Hồng Dân đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu, gửi góp ý để hoàn thiện dự thảo. Đồng chí khẳng định, chăm lo cho thế hệ trẻ không chỉ là nhiệm vụ riêng của tổ chức Đoàn mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm ươm mầm những hạt nhân tương lai cho đất nước.

Bước vào những tháng cuối năm 2026, Bí thư Đảng ủy phường chỉ đạo toàn Đảng bộ phường không dàn trải thêm nhiều việc mới, mà phải dồn lực để hoàn thành dứt điểm các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra từ đầu năm.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua nghị quyết. Ảnh: Phạm Mạnh

Nhìn nhận thẳng thắn vào thực trạng của địa phương, hội nghị đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường siết chặt kỷ luật công vụ. Về việc này, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách địa bàn trong mọi nhiệm vụ đều phải tự trả lời được 3 câu hỏi cốt lõi: "Việc gì mình phải làm? Khi nào phải hoàn thành? Và kết quả cuối cùng là gì?"