Phường Láng: Kiện toàn tổ chức đảng và bộ máy chính quyền

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Láng trao quyết định cho các trưởng, phó trưởng các phòng chuyên môn. Ảnh: Phạm Mạnh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng Nguyễn Hồng Dân cho biết, hội nghị nhằm kiện toàn đồng bộ tổ chức đảng và chính quyền phường.

Đối với các chi bộ được sắp xếp thành lập mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị cần khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy. Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị và lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ...

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy: Bí thư, phó bí thư phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, gương mẫu, sâu sát, chủ động nắm bắt tư tưởng, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong nội bộ.

Lãnh đạo phường Láng trao các quyết định sắp xếp lại tổ chức đảng. Ảnh: Phạm Mạnh

Đối với 5 phòng chuyên môn mới được tổ chức lại, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị, các đồng chí trưởng phòng mới được điều động, bổ nhiệm phải nhanh chóng chỉ đạo rà soát, tham mưu UBND phường ban hành quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức. Mục tiêu cốt lõi là phân định rõ chức năng, không để lọt nhiệm vụ quản lý nhà nước nhưng cũng tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chồng chéo trong công việc. Việc phân công nhiệm vụ nội bộ phải tuân thủ nguyên tắc: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy. Ảnh: Phạm Mạnh

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, đồng chí Trần Nhật Thái, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Láng cho biết, trước đây (từ ngày 10-7-2025), Phòng Kinh tế, Hạ tầng đô thị và Môi trường phường đảm nhiệm 102 đầu việc. Trong hơn 1 năm 3 tháng, Phòng đã tiếp nhận và xử lý 2.410 văn bản các loại. Hiện tại, với nhiệm vụ mới tại Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường, khối lượng công tác vẫn rất lớn với 71 đầu việc thường xuyên.

Dù đối mặt với khối lượng công việc lớn, đồng chí Trần Nhật Thái cam kết sẽ cùng tập thể tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động làm việc, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đồng chí đề ra 3 tiêu chí tự rèn luyện cho bản thân và đội ngũ: Tự hào vì được làm việc, đóng góp cho sự phát triển của phường; tự tin học hỏi, trau dồi chuyên môn; tự lập, chủ động bám sát cơ sở dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND phường. Nếu có khó khăn vướng mắc, cán bộ sẽ kịp thời báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo, quyết tâm phối hợp cùng đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.