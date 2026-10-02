Phường Láng: Gỡ vướng chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại hội nghị, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trực tiếp nêu lên những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về bài toán tài chính, các đại diện hộ kinh doanh đã thẳng thắn đặt câu hỏi tìm hiểu các chính sách, hình thức hỗ trợ để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Toàn cảnh hội nghị hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh về chuyển đổi số. Ảnh: Phạm Mạnh

Ông Hà Phú Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Láng cho biết: "Thực hiện đợt cao điểm 100 ngày về chuyển đổi số, chính quyền phường Láng xác định: Việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chúng tôi không chỉ làm công tác quản lý, mà cam kết sẽ là người kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở mới thành lập, bắt nhịp nhanh chóng với công nghệ và khơi thông các nguồn vốn".

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng, nhiều chủ cửa hàng cũng chủ động đề nghị chuyên gia từ Ngân hàng BIDV tư vấn phương thức nhận thanh toán qua thẻ tiện lợi, nhanh gọn nhằm phục vụ tối ưu cho tệp khách hàng người nước ngoài. Những vấn đề sát sườn này đều được đại diện ngân hàng trao đổi và giải đáp thấu đáo ngay tại hội trường.

Chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đưa ra câu hỏi tới đại diện VNPT và Ngân hàng BIDV. Ảnh: Phạm Mạnh

Bên cạnh nguồn vốn, việc thiếu hụt kinh nghiệm vận hành và công cụ quản trị cũng là điểm nghẽn của nhiều cơ sở quy mô nhỏ. Một hộ kinh doanh mới thành lập chia sẻ sự e ngại về việc phải đầu tư hệ thống máy tính phức tạp và đề nghị hướng dẫn cách tạo đơn, tính tiền, theo dõi sản phẩm chỉ bằng điện thoại di động.

Phường Láng xây dựng tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng an toàn thực phẩm có kiểm soát, thanh toán không dùng tiền mặt và hạn chế rác thải nhựa. Ảnh: Phạm Mạnh

Băn khoăn này được chuyên gia từ Tập đoàn VNPT Ba Đình gỡ rối thông qua ứng dụng "VNPT sổ bán hàng", giúp chủ cơ sở tự động tổng hợp số lượng hàng trong kho, doanh thu và các khoản chi hằng ngày. Đặc biệt, nỗi lo lớn nhất của các chủ hộ kinh doanh mới về quy trình xuất hóa đơn điện tử, tổng hợp dữ liệu để thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế minh bạch, chuẩn xác cũng được các chuyên gia công nghệ hướng dẫn cặn kẽ, chi tiết.