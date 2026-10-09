Phường Láng: Giải bài toán 'điểm nghẽn' từ mô hình ở tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng

Bám sát tinh thần thẳng thắn, phiên giải trình giúp giải quyết những điểm nghẽn, làm rõ trách nhiệm, nhằm chuyển hóa tư duy quản lý từ đơn lẻ sang liên thông, hướng tới nền quản trị công hiện đại.

Toàn cảnh phiên giải trình kết quả triển khai mô hình trên tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Phạm Mạnh

Phường Láng hiện quản lý 12 tuyến phố chính với áp lực rất lớn về mật độ dân cư, phương tiện và hoạt động kinh doanh. Nhằm giải quyết các điểm nghẽn đô thị, ngày 5-6-2026, chính quyền phường đã ra mắt mô hình tích hợp đa nhiệm trên tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng. Sau thời gian vận hành, tuyến phố bước đầu ghi nhận thay đổi: 100% cơ sở kinh doanh bố trí mã QR thanh toán; 100% mái che, mái vẩy vi phạm được tự giác tháo dỡ; lực lượng chức năng đã kiểm tra 66 cơ sở và xử phạt nghiêm 3 trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm với số tiền 53,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Láng phát biểu tiếp thu những góp ý của các đại biểu. Ảnh: Phạm Mạnh

Trao đổi tại phiên giải trình, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Láng khẳng định: “UBND phường sẽ áp dụng chế tài nghiêm khắc nhất. Đối với các cơ sở vi phạm quy trình chế biến, nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, phường sẽ yêu cầu dừng hoạt động và thu hồi biển nhận diện ngay lập tức. Đồng thời, tận dụng nghị định mới chuẩn bị có hiệu lực, mức xử phạt sẽ tăng mạnh, có thể lên tới 150 triệu đồng.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh sẽ áp dụng biện pháp công khai danh tính, kêu gọi cộng đồng "tẩy chay" trên các nền tảng mạng xã hội và truyền thông đối với các cơ sở cố tình vi phạm, dùng chính áp lực từ người tiêu dùng để buộc các hộ kinh doanh phải tuân thủ pháp luật.

Tại phiên giải trình, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Tâm chất vấn về tình trạng lực lượng quản lý mỏng, kiêm nhiệm, đồng thời yêu cầu làm rõ cơ chế phối hợp liên ngành khi phát sinh vi phạm. Cùng với đó, các đại biểu Trịnh Gia Hưng và Lê Thị Thúy chỉ rõ tình trạng một số nhà hàng dù đã qua tập huấn hoặc được gắn biển kiểm soát an toàn thực phẩm nhưng vẫn còn nhiều tồn tại về an toàn thực phẩm. Đại biểu yêu cầu UBND phường làm rõ trách nhiệm quản lý, hậu kiểm và quy trình xử lý, thu hồi biển hiệu đối với cơ sở không duy trì cam kết.

Nhiều câu hỏi đại biểu chất vấn xoay quanh vấn đề an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự giao thông,... được đưa ra tìm câu trả lời. Ảnh: Phạm Mạnh

Các đại biểu HĐND đặt câu hỏi chất vấn tới lãnh đạo phường Láng. Ảnh: Phạm Mạnh

Vấn đề trật tự đô thị tiếp tục là bài toán khó. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến chất vấn về hiện tượng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh tái diễn ngay sau khi lực lượng chức năng rút đi, yêu cầu một giải pháp duy trì căn cơ thay vì làm theo chiến dịch phong trào. Cùng góc nhìn, đại biểu Nguyễn Kim Giang đề nghị giải trình về tính hiệu lực của các bản cam kết, đòi hỏi làm rõ chế tài xử lý đối với những hộ cố tình tái phạm nhiều lần.

Đối với tiêu chí bảo vệ môi trường, đại biểu Đặng Văn Lý thẳng thắn nhìn nhận việc hạn chế rác thải nhựa mới dừng ở khâu tuyên truyền, đồng thời yêu cầu xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá kết quả và quản lý chặt chẽ hơn.

Ông Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng kỳ vọng từ mô hình tại tuyến phố Huỳnh Thúc Kháng sẽ nhân rộng thêm nhiều tuyến phố khác trên địa bàn. Ảnh: Phạm Mạnh

Phát biểu tại phiên giải trình, ông Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng nhấn mạnh: “Giá trị lớn nhất của phiên giải trình hôm nay không chỉ là làm rõ kết quả của một mô hình trên một tuyến phố, mà là đặt ra câu hỏi lớn hơn: chúng ta quản trị một phường được đánh giá là đơn vị hành chính loại I của Thủ đô như thế nào để vừa bảo đảm kỷ cương, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; vừa giải quyết vấn đề "điểm nghẽn" đô thị trước mắt, vừa hình thành phương thức quản trị lâu dài?”

Bí thư Đảng ủy phường khẳng định, mô hình trên phố Huỳnh Thúc Kháng là "phép thử năng lực quản trị đô thị của phường". Nếu thành công, phường sẽ nhân rộng phương pháp quản lý: đúng vấn đề, đúng trách nhiệm, liên thông và giám sát bằng kết quả. Đồng chí Nguyễn Hồng Dân yêu cầu UBND phường tập trung hậu kiểm các cơ sở thực phẩm có nguy cơ cao, kiên quyết xử lý dứt điểm các tồn tại đã ghi nhận.