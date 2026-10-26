Phường Láng: Chấn chỉnh, xử lý nhà thầu thi công dự án đầu tư công chưa bảo đảm an toàn

Thi công chậm, chưa bảo đảm an toàn

Thời gian qua, người dân phản ánh về tình trạng thi công dự án cải tạo, nâng cấp các ngách trong ngõ 1194 đường Láng còn chậm và chưa bảo đảm các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Theo phản ánh, việc cải tạo, nâng cấp đường ngõ, ngách là nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, chỉnh trang hạ tầng và nâng cao chất lượng môi trường sống, được người dân rất đồng tình và ủng hộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tiến độ thi công chưa đáp ứng mong muốn của người dân, gây ra những bất tiện nhất định trong sinh hoạt hằng ngày.

Người dân mong muốn đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án sớm hoàn thành, đi lại sẽ thuận tiện hơn. Ảnh: HL

Đối với khu vực có mật độ dân cư cao, các ngách nhỏ thường là lối đi chung của nhiều hộ gia đình. Khi công trình được triển khai, việc bố trí mặt bằng thi công, tập kết vật liệu và tổ chức lưu thông cần được tính toán hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đặc biệt, nếu quá trình thi công kéo dài, mặt đường bị đào xới hoặc việc đi lại bị thu hẹp, người dân sẽ gặp không ít khó khăn khi di chuyển, vận chuyển hàng hóa và đưa đón trẻ em.

“Chủ đầu tư và nhà thầu cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công hợp lý, tránh để công trình kéo dài, mặt bằng dang dở gây bất tiện trong sinh hoạt của những hộ gia đình trong phạm vi dự án", ông N.V.T, người dân tại ngõ 1194 đường Láng chia sẻ.

Một trong những nội dung khác được người dân quan tâm là công tác bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thi công. Trong điều kiện các ngách có mặt cắt nhỏ, việc bố trí thiết bị, vật liệu hoặc rào chắn không hợp lý có thể làm thu hẹp lối đi, gây khó khăn cho các phương tiện và người đi bộ. Vì vậy, các vị trí đang thi công cần được tổ chức cảnh báo rõ ràng, bố trí rào chắn phù hợp và duy trì lối đi an toàn cho người dân trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Tại một số vị trí hố sâu có biển cảnh báo, nhưng chưa được căng dây đảm bảo an toàn. Ảnh: HL

"Trong quá trình thi công, tại một số vị trí, hệ thống biển báo cảnh báo chưa được bố trí đầy đủ, trong khi việc che chắn công trường chưa bảo đảm, khiến vật liệu xây dựng có nguy cơ rơi vãi ra khu vực xung quanh. Những bất cập này gây khó khăn cho việc đi lại, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân, nhất là tại các ngách nhỏ, nơi thường xuyên có người đi bộ và xe máy qua lại", bà N.T.T, người dân tại ngõ 1194 đường Láng, chia sẻ thêm.

Theo người dân, tại những vị trí đang thi công, biển báo cần đặt ở vị trí dễ quan sát và cần được căng dây phản quang để người đi đường chủ động giảm tốc độ, lựa chọn hướng di chuyển phù hợp. Cùng với đó, vật liệu xây dựng cần được tập kết gọn gàng, che chắn cẩn thận, tránh rơi vãi ra lối đi chung, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Xử lý nhà thầu thi công vi phạm

Qua ghi nhận thực tế của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, tại khu vực ngõ 1194 đường Láng, phản ánh của người dân về những bất cập trong quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp một số ngách là có cơ sở.

Theo ghi nhận, tại một số vị trí đang thi công, biển báo cảnh báo chưa được bố trí đầy đủ, khiến người tham gia giao thông khó nhận biết khu vực có công trình để chủ động giảm tốc độ, bảo đảm an toàn khi di chuyển. Bên cạnh đó, việc che chắn và quản lý vật liệu xây dựng tại công trường cần được quan tâm hơn, tránh tình trạng vật liệu rơi vãi ra lối đi chung, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Một số ngách trong ngõ 1194 đường Láng còn ngổn ngang. Ảnh: HL

Thực tế này cho thấy, bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần khẩn trương rà soát hiện trường, bổ sung biển báo, hoàn thiện các biện pháp che chắn, thu dọn vật liệu và duy trì vệ sinh môi trường. Qua đó, hạn chế những bất tiện phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân trong suốt quá trình triển khai dự án.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Hưng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Láng thừa nhận việc thi công còn chậm, song việc chậm là do khách quan; bởi phường không chỉ thực hiện cải tạo, nạo vét hệ thống thoát nước, mà còn thực hiện thi công cả hệ thống cấp nước sạch, phòng cháy, chữa cháy nên đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ trong quá trình thi công.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hưng, thời gian qua, chủ đầu tư cùng với các đơn vị thi công đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12-2026.

Về phản ánh của người dân việc nhà thầu thi công chưa đảm bảo các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động, ông Nguyễn Ngọc Hưng cho biết, Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Láng đã kiểm tra, chấn chỉnh và UBND phường đã có quyết định xử phạt vi phạm đối với đơn vị thi công hạng mục cải tạo, nạo vét hệ thống thoát nước (hạ tầng kỹ thuật).

Theo đó, ngày 12-10-2026, UBND phường Láng đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty cổ phần LICOGI 13 (trụ sở tại Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội) với 3 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt là 120 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty cổ phần LICOGI 13 đã không tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng (đối với vật liệu cấp phối đá dăm).

Đồng thời, công ty cũng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng theo quy định. Thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định.

Công ty cổ phần LICOGI 13 phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ theo quy định; thực hiện hoặc thực hiện đầy đủ biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn; buộc phải che chắn, thu gom, dọn dẹp vật liệu xây dựng rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu vực bị ảnh hưởng.