Phó Chủ tịch UBND phường Lang Biang - Đà Lạt Cil Poh phát biểu khai mạc lễ hội

Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt; cùng lãnh đạo các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và xã Lạc Dương.

Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt năm 2026, phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống và bản sắc đặc trưng của đồng bào dân tộc Cơ Ho. Tiếng cồng chiêng âm vang, sắc màu thổ cẩm, hương vị rượu cần cùng phong tục, tập quán truyền thống đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất Lang Biang.

Biểu diễn âm nhạc truyền thống tại lễ khai mạc

Theo Ban Tổ chức, chuỗi sự kiện được triển khai dịp này, bao gồm các hoạt động: Xây dựng các không gian hoa và chỉnh trang cảnh quan đô thị, điểm tham quan; Chương trình “Ngày hội hoa hồng, hội thi ẩm thực - rượu cần Lang Biang”; “Hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc phường Lang Biang - Đà Lạt”; Giải đua ngựa không yên - hoạt động thể thao truyền thống đầy kịch tính.

Trình diễn trang phục thổ cẩm tại lễ khai mạc

Thông qua chuỗi sự kiện, phường Lang Biang - Đà Lạt hướng tới mục tiêu tạo thêm nhiều trải nghiệm văn hóa - du lịch độc đáo phục vụ du khách. Đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa, thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế du lịch, từng bước đưa Lang Biang - Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và hội tụ văn hóa vùng cao.

Đua ngựa không yên trong lễ khai mạc

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần chung tay của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp cùng Nhân dân, chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 tại phường Lang Biang - Đà Lạt hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ lễ hội ấn tượng, thành công rực rỡ.

Một số hình ảnh ấn tượng trong lễ khai mạc:

Vẻ đẹp sơn nữ trong sắc màu thổ cẩm

Hấp dẫn màn tranh tài ở giải đua ngựa không yên

Khán giả háo hức chứng kiến các màn so tài

Nét đẹp của núi rừng Lang Biang - Đà Lạt

Niềm vui chiến thắng