Phường Lang Biang - Đà Lạt khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt
Sáng 21/11, tại đồi cỏ hồng Đạ Nghịt, phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức Lễ khai mạc các hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu, người dân địa phương và du khách thập phương tham dự.
Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt; cùng lãnh đạo các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và xã Lạc Dương.
Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt năm 2026, phường Lang Biang - Đà Lạt tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống và bản sắc đặc trưng của đồng bào dân tộc Cơ Ho. Tiếng cồng chiêng âm vang, sắc màu thổ cẩm, hương vị rượu cần cùng phong tục, tập quán truyền thống đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất Lang Biang.
Theo Ban Tổ chức, chuỗi sự kiện được triển khai dịp này, bao gồm các hoạt động: Xây dựng các không gian hoa và chỉnh trang cảnh quan đô thị, điểm tham quan; Chương trình “Ngày hội hoa hồng, hội thi ẩm thực - rượu cần Lang Biang”; “Hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc phường Lang Biang - Đà Lạt”; Giải đua ngựa không yên - hoạt động thể thao truyền thống đầy kịch tính.
Thông qua chuỗi sự kiện, phường Lang Biang - Đà Lạt hướng tới mục tiêu tạo thêm nhiều trải nghiệm văn hóa - du lịch độc đáo phục vụ du khách. Đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa, thúc đẩy liên kết phát triển kinh tế du lịch, từng bước đưa Lang Biang - Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và hội tụ văn hóa vùng cao.
Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần chung tay của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp cùng Nhân dân, chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 tại phường Lang Biang - Đà Lạt hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ lễ hội ấn tượng, thành công rực rỡ.
Một số hình ảnh ấn tượng trong lễ khai mạc:
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phuong-lang-biang-da-lat-khai-mac-chuoi-hoat-dong-huong-ung-festival-hoa-da-lat-475141.html